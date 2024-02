Kommissare aus dem Tatort Göttingen

Charlotte Lindholm, gespielt von Maria Furtwängler, wurde vom LKA Hannover zur Polizeidirektion Göttingen strafversetzt. Ihre Familie lebt noch immer in Hannover. Deshalb hat sie Probleme, sich in ihrem neuen Umfeld einzuleben. Auch mit ihrem Team kommt sie nicht richtig klar.

Anaïs Schmitz, gespielt von Florence Kasumba, ist ähnlich dominant wie Lindholm, weshalb es oft zu Spannungen zwischen den beiden kommt. Ihre Eltern flohen mit ihr aus Uganda, sie wuchs auf der Straße in Bochum auf. Eigentlich wollte sie auf die Bühne. Der Traum platzte, als ihre Eltern zurück nach Uganda gingen und sie in Deutschland alleine ließen. Nach einer anstrengenden Polizeiausbildung kam sie schließlich nach Göttingen, wo sie sich gut in ihr Team eingelebt hat.

Maria Furtwängler spielt Charlotte Lindholm

Maria Furtwängler wurde 1966 in München geboren. Sie wuchs in einer erfolgreichen Familie auf. Die Mutter Schauspielerin, der Vater Architekt, die Urgroßmutter Politikerin und ihre beiden Onkel Dirigent und Regisseur. Nach dem Abitur studierte sie Humanmedizin an der Universität Montpellier und promovierte an der TU München. Bis 2001 arbeitete sie als Ärztin, bis sie sich dazu entschloss, Schauspielerin zu werden, denn bereits in ihrer Jugend stand sie schon auf der Bühne. Nach einer Rolle in zwei ARD Filmen kam sie 2002 zu Tatort. Seitdem hatte sie einige Hauptrollen vorrangig in Filmen des ARD/ZDF.

Ihr 23. Fall führt Charlotte Lindholm in die Welt des Militärs... NDR/ Frederic Batier

Florence Kasumba wurde 1976 in Kampala in Uganda geboren. Nach ihrem Abitur in Essen machte sie eine Ausbildung in Gesang, Tanz und Schauspielerei an der Fontys Dansacademie in Tilburg. Nach dem Abschluss stand sie auf mehreren Musicalbühnen in Hamburg, Klagenfurt und Linz. Nach mehreren Gastrollen in deutschen Produktionen spielte sie in mehreren Hollywood-Produktionen des Marvel Cinematic Universe Neben- und Hauptrollen. Seit 2019 ermittelt sie an der Seite von Maria Lindholm im Tatort Göttingen.