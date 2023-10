Tatorte mit Kommissar Murot sind Kult: Kaum ein anderer schafft einen derart originellen, fesselnden und verrückten Fernsehabend – Warum wir ihn dieses Mal schauen sollten weiß Stefan Scheurer.

Es ist hellichter Tag im Tatort – und das kommt echt selten vor. In einem Frankfurter Hochhaus wird eine hübsche Leiche entdeckt. Kommissar Murot ermittelt – und findet etwas, das er noch nie zuvor gesehen hat: Die nackte Frau hat keinen Bauchnabel mehr. Die Stelle sieht eher aus wie ein zusätzliches weibliches Geschlechtsorgan.

Tatort Wiesbaden mit Murot: Mehr Infos zum Team Tatort aus Wiesbaden Felix Murot, gespielt von Ulrich Tukur, ist Einzelgänger und ewiger Junggeselle. Mal ist er charmant und freundlich, mal unangenehm düster. Als bei ihm ein Hirntumor diagnostiziert wird fängt er an sein Leben aufzuräumen. Keine faulen Kompromisse und die Suche nach Glück und dem Sinn im Leben, die er vorher gekonnt unterdrückt hat. Er traut sich hinab in menschliche Abgründe. Für ihn sind alle Menschen gleich. Ulrich Tukur spielt Felix Murot Ulrich Tukur, 1957 in Viernheim als Ulrich Scheurlen geboren, wuchs er nach eigener Aussage in einem „ sehr spießig, bürgerlich, schwäbischen “ Elternhaus auf. Er machte sein Abitur und einen High-School-Abschluss in Boston. Er vollzog den Wehrdienst und studierte im Anschluss Germanistik, Anglistik und Geschichte in Tübingen. Nebenher verdiente er Geld als Straßenmusiker. 1980 startete er eine Schauspielausbildung an der Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Stuttgart. Nach dem Abschluss wurde er für die Städtische Bühne Heidelberg engagiert. Dort wurde er für seinen ersten Film entdeckt, wo ihm der Regisseur den Künstlernamen Ulrich Tukur gab. Seit 2010 verkörpert er Felix Murot im Wiesbadener Tatort. Die junge Frau hat sich in sein Leben geschlichen und zwingt Murot, Vorfälle zu rekonstruieren, die sich vor vielen Jahren auf einer Urlaubsreise zugetragen haben. Murot beschleicht die Angst, dass er Schuld auf sich geladen hat. ard-foto s2-intern/extern HR / Bettina Müller

Tatort Wiesbaden: Die Suche nach dem Sinn

Schon nach fünf Minuten ist klar, dass wir zusammen mit Murot auf eine der verrücktesten Reise ever gehen. Wir fahren wie in einer Geisterbahn an menschlichen Abgründen und Hochgefühlen vorbei. Ganz nebenbei wird klar: Murot selbst leidet unter seinem Alter und einer vergeblichen Suche nach Sinn und Glück.

Das Privatleben des Kommissars ist nicht wie sonst in Tatorten üblich peinlich, albern oder komplett unnötig im Sinne von „too much information“. In diesem Tatort brauchen wir die Sinnsuche von Murot, sonst können wir einfach nicht gut genug mitleiden.

Murot hat Gefallen gefunden an der sexuell anmutenden Öffnung, aber wo gibt’s das Ding und wofür ist es da? Es dauert nicht lange, da bekommt er es raus und der Tatort nimmt gewaltig Fahrt auf – ob diese Recherche wirklich gut ausgeht, darf man gerne jetzt schon mal bezweifeln.

Alter Kommissar aber ganz neues Fernsehen

Tatorte mit Kommissar Murot gehören zur Spitzenklasse der Krimis. Nicht, weil die Fälle immer so sehr zum Knobeln sind, sondern weil wir hier immer wieder neues Fernsehen erleben – wir haben eben doch noch nicht alles gesehen, was die Glotze hergibt.

Mal vertatterte sich der Polizist in einer Zeitschleife (5 Elche) mal musste er sich mit 50 Toten gleichzeitig rumschlagen (5 Elche), mal lebt er in einem Paralleluniversum aufgrund eines Tumors (0 Elche). Und dieses Mal ist er auf der Suche nach der ganz großen letzten Erlösung – das klappt tatsächlich ganz ohne Alkohol oder Drogen.

SWR3 Tatort-Kritik: Ein Krimi auf Hollywood Niveau

Ein Tatort mit Murot leiht sich auch immer was bei den besten und größten Filmemachern der Welt aus. Dieses Mal bekommen wir so einiges zu sehen: Serviert bekommen wir Anlehnungen an „Matrix“ mit Keanu Reeves oder Stanley Kubricks „2001 Odyssee im Weltraum“ oder auch Quentin Tarantinos „Pulp Fiction“ – und das alles für 18,36 Euro Rundfunkbeitrag in einem Tatort.

Dieser Tatort lässt Netflix und Co keine Chance. Man muss ihn schauen. Er hat eine ganz besonders tiefe, aber auch chaotische Erzählung über die lowest Lows und highest Highs in unserem Leben. Ich denke, es könnte der beste Tatort des Jahres werden – wenn man sich drauf einlässt.