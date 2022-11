Schon wieder passiert es: Das erfolgreichste Tatort-Team klärt mit Rotwein, Gag- und Klamauk-Feuerwerk auch den neuen Fall auf. Die Fanbase ist groß, aber die Handlung kam bei den letzten Folgen zu kurz. Lohnt sich das Einschalten dieses Mal?

Was passiert im Münster-Tatort „Ein Freund, ein guter Freund“?

Es ist mal wieder Nacht im Tatort wie so oft. In einer düsteren, schmierigen Anwaltskanzlei hat ein Mandant ein paar unangenehme Fragen: Warum hat er beim Prozess verloren und warum hat sich hier keiner mehr so richtig lieb?

Tatort Münster mit Thiel und Boerne: Mehr Infos zum Team Kommissare aus dem Tatort Münster Frank Thiel, gespielt von Axel Prahl, wird 1960 in Eutin bei Schleswig-Holsteins geboren. Nach seiner Scheidung und ohne Besitz eines Führerscheins hat sich Thiel von Hamburg nach Münster versetzten lassen. Sein Vater, ein Alt-68er Taxifahrer, kann den 40-jährigen Polizisten so gar nicht nachvollziehen und möchte deshalb ungern von ihm etwas wissen. Bekannt als eher ruhiger Mann, welcher Aufregungen nur so hasst, trifft er Entscheidungen oft aus dem Bauch heraus. Das Martinshorn und Blaulicht überlässt er gern seiner Assistentin. Zur Arbeit fährt er mit dem Fahrrad, was sein unauffälliges Tun unterstreicht. Zur Arbeit fährt er mit dem Fahrrad, was sein unauffälliges Tun unterstreicht. Professor Karl-Friedrich Boerne wird von Jan Josef Liefers gespielt, welcher 1964 in Dresden geboren wird. Auch wenn er nicht immer eine Antwort auf alle Fragen parat hat, überzeugt Boerne mit beeindruckenden Texten. Als jemand, der viel kann und vieles weiß, möchte er aber nicht nur von seiner kleinwüchsigen Assistentin gewürdigt werden. Axel Prahl spielt Frank Thiel Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) fährt auch größere Pakete lieber mit dem Fahrrad durch Münsters Straßen nach Hause. WDR/Filmpool Fiction/Wolfgang Ennenbach Axel Ferdinand Konstantin Prahl, wird 1960 in Eutin (Schleswig-Holstein) geboren. Im Alter von 14 Jahren nahm der Junge Prahl bei einem Musikwettbewerb teil, welchen er gewann und sich dadurch für die Fortsetzung auf Landesebene qualifizierte. Nachdem er seine Mittlere Reife auf einer Berufsschule abgeschlossen hatte, begann er ein Leben als Straßenmusiker in Spanien und besuchte anschließend das Fachgymnasium, um sein Abitur nachzuholen. Danach begann er ein Studium für Mathematik und Musik, wo ihm dann eine Mitbewohnerin zu einem Besuch einer Schauspielschule riet. Seit 2002 spielt er seine Rolle als Frank Thiel für den Tatort. Josef Liefers spielt Professor Karl-Friedrich Boerne Professor Karl-Friedrich Boerne und sein Vertreter Dr. Jens Jacoby ard-foto s2-intern/extern WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke Jan Josef Liefers, wird 1964 in Dresden als Teil einer Theaterfamilie geboren. Nach seinem Oberschulabschluss absolvierte er erst einmal eine Tischlerlehre am Staatstheater Dresden. Von 1983 bis 1987 studierte er an der Hochschule für Schauspielkunst in Berlin. Nach einer langen Schauspielkarriere, welche bereits 1980 als Schüler im Theater begann, kam er 2002 zum Tatort.

Nun, vielleicht hat es damit zu tun, dass der Mandant Mafia-Boss und der Anwalt bis über beide Ohren verstrickt in dessen dunkle Machenschaften ist. Und „Aussteigen“ gibt es bei der Mafia bekanntlich nur final: Noch in derselben Nacht ist der Anwalt tot.

Todesursache: „Jobaufgabe wegen Erfolglosigkeit“? ard-foto s2-intern/extern WDR/Thomas Kost

Tatort Münster: Party-on für Prof. Boerne

Ein paar Straßen weiter feiert Prof. Boerne den Abschied seines besten Freundes auf einer rauschenden Party. Und weil es dramaturgisch gut passt, ist gleich das ganze Team da: von der Staatsanwältin über die kleinwüchsige Alberich bis zu Kommissar Thiel.

Komplett verkatert gehts an die Arbeit. Gegen den Mafiaboss gibts allerdings wenige Beweise, und alle sind sich einig: Das ist ja schon blöd, ihn wieder Mal davonkommen zu lassen.

Hassliebe auf Augenhöhe: Prof. Boerne erklärt seiner Assistentin mal wieder, wie anstrengend die Nacht war. ard-foto s2-intern/extern WDR/Thomas Kost

Die Geschichte plätschert wie gewohnt mit vielen Gags und mindestens einer Tatort-typischen Wendung zeitlich Richtung „Anne Will“. Ganz am Ende war es halt irgendwer – wer genau ist gar nicht so wichtig. Denn Thiel und Boerne haben geglänzt, wie sie es seit genau 20 Jahren tun. Und dafür werden sie geliebt – beispielsweise von knapp 15 Millionen allein bei einer einzigen Münster-Folge in 2021.

Thiel und Prof. Boerne schwächeln

Aber langsam wird die Machart zum Problem. Der Tatort aus Münster ist durch den Humor recht unterhaltend – auch ich lache mich oft scheckig –, aber die beiden Clowns Thiel und Boerne wirken ein bisschen ausgelatscht. Denn die Handlung ist viel zu deutlich zur Nebensache geworden, die Spitzen sind weg. Mehr noch:

So könnte es gewesen sein: Knarre von unten nach oben. Zack fertig, Fall gelöst. ard-foto s2-intern/extern WDR/Thomas Kost

Gemessen an der schrägen Gag-Kultur war der Münster-Tatort früher auch absurd überdreht, was gepasst hat. Raus kam zwar oft auch kein Krimi, aber ein sehr unterhaltsames Kunstwerk. Wenn verrückte Handlungen aber wegbleiben, ist Humor und Charakterspiel irgendwann zu wenig. Und so fängt es seit ein paar Folgen, seit den „unauffälligen“ Handlungen an, abgestanden und schal zu wirken.

Fazit: Top nur für echte Fans. „Nett“ für alle anderen Zuschauer.

Klar, für echte Fans der beiden reicht das und ist super. Aber ohne Außergewöhnliches ist es nur ein lustiges Fernsehspiel, das nicht weh tut, weich und ein bisschen treudoof ist, nicht aneckt und nicht auffällt. Der Tatort ist nett.

Und das ist am Ende deutlich zu wenig für das Spitzenduo. Wenn die Autoren nicht aufpassen, kommt irgendwann der Abgrund. Und „nicht aufpassen“ hat schon so manchen ehemals brillanten Tatort kaputtgemacht.