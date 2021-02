Einen teils verantwortungslosen Umgang mit geheimen Informationen zeigte Trump schon während seiner Amtszeit. Jetzt will der neue US-Präsident auf Nummer sicher gehen.

Trumps Umgang mit Geheimdienstinformationen hatte schon während seiner Amtszeit für Wirbel gesorgt: So soll er etwa im Mai 2017 bei einem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow im Weißen Haus streng geheime Informationen preisgegeben haben.

Trump stand auf Kriegsfuß mit Geheimdiensten und ihrer Arbeit

Außerdem machte er die Geheimdienste bei jeder Gelegenheit runter, wenn sie seinen Behauptungen widersprachen – falls er sich überhaupt für sie interessierte und ihnen zuhörte, sagen Insider.

Spätestens seit am 6. Januar von Trumps Rede angetrieben, hunderte Trump-Anhänger das Kapitol stürmten, ist das Vertrauen in den Ex-Präsidenten vollends dahin. Außerdem laufen derzeit rund 30 Verfahren gegen ihn.

Biden warnt vor Trumps „unberechenbarem Verhalten“

Das alles soll jetzt Konsequenzen haben: Normalerweise gelten Ex-Präsidenten als so vertrauenswürdig, ihre Meinung als so bedeutsam, dass sie auch nach ihrer Amtszeit Zugang zu praktisch allen Geheimdienstinformationen bekommen. Das soll diesmal anders sein:

Nach Ansicht von Biden soll Trump diese oft hochbrisanten Informationen nicht mehr bekommen. In einem Interview mit dem Fernsehsender CBS verwies Biden am Freitagabend auf das „unberechenbare Verhalten“ seines Vorgängers. Es sei zu befürchten, dass ihm aus Versehen sensible Informationen rausrutschen könnten.

Trump brauche die sonst für Ex-Präsidenten üblichen Geheimdienst-Briefings auch gar nicht mehr, sagte Biden: „Was bringt ihm ein Geheimdienst-Briefing? Welchen Einfluss hat er überhaupt noch?“