Das steckt hinter den Weihnachtssongs unserer Christmas Show

Natürlich gibt's in unserem Weihnachtsspecial die absoluten Weihnachtshits wie Last Christmas von Wham, Do they know it's Christmas von Band Aid, All I want for Christmas is you von Mariah Carey oder Driving home for Christmas von Chris Rea. Diese Hits kennen wir alle, die kann fast jeder mitsingen und die gehören natürlich zum perfekten Soundtrack für die Festtage unbedingt dazu. Es gibt aber auch einige neue und bislang noch unbekanntere Christmassongs zu entdecken – und die wollen wir dir hier vorstellen, vielleicht ist ja auch für dich ein neuer Liebling für die Adventszeit dabei.

Frische Weihnachtshits: neue Weihnachtsmusik entdecken

Robbie Williams – Time for change & Darkest night

Dieses Jahr hat Robbie Williams ein Weihnachtsalbum rausgebracht und ist damit auch gleich in den Charts gelandet. Auf dem Album sind sehr viele Songs drauf – auch viele, die Robbie extra für das Album geschrieben hat, also nicht ausschließlich Coverversionen von Weihnachtsklassikern.

Für die perfekte Weihnachtsstimmung hat Robbie Williams außerdem auch viele erfolgreiche Gäste eingeladen: Es gibt Songs unter anderem mit Helene Fischer, Jamie Cullum, Rod Stewart und Bryan Adams. Insgesamt ein super Pop-Album für die Weihnachtszeit, findet unsere Musikredaktion.

Hier gibt's mehr Infos zum Christmas-Album von Robbie Williams.

Jamie Cullum – Christmas don’t let me down

Jamie Cullum hat eine Expanded Version seines aktuellen Albums Taller herausgebracht. Da drauf sind auch zwei neue Christmas-Songs. Weihnachten scheint ihm zu liegen, jedenfalls hat er solche Songs schon sehr lange im Repertoire, mit dabei auch immer wieder eigene Weihnachtslieder.

Christmas don't let me down klingt mit dem klassischen Trompeten-Sound irgendwie wie ein vertrauter Weihnachtsklassiker, ist aber trotzdem nicht so angestaubt wie die Songs, die Papa noch auf CD hat. Ein cooler Song zum Plätzchenteig rollen, Lichter anbringen oder Geschenke auspacken.

Alessia Cara – Make it to Christmas

Weihnachten ist nicht immer nur Harmonie und Glückseligkeit, sondern manchmal auch ein bisschen Melancholie und Vergänglichkeit – zurückblicken, etwas vermissen, ein bisschen zu kalt sein für das Fest der Liebe... und das Gefühl haben, irgendwas unterwegs verloren zu haben:

We were warm and wonderful, once upon a time. But now we're frozen, hanging by a thread Can we wait a minute? Or can we just try to try?

Jonas Brothers – Like it’s Christmas

Dieser Song ist die dritte Weihnachtssingle der Jonas' Brothers, die sich für ein paar Jahre getrennt hatten und Anfang 2019 ihr Comeback bekanntgegeben haben. Die Brüder aus New Jersey haben mit Like it’s Christmas auf jeden Fall einen schönen Weihnachtssong rausgebracht, einen mit viel Gefühl und Lovestory-Lyrics: „You make every day feel like it's Christmas“ – das kann man doch dem Liebsten oder der Liebsten unterm Weihnachtsbaum ruhigen Gewissens vorspielen.

Timi Dakolo & Emeli Sandé – Merry Christmas, Daring

Ein wunderbares Paar für ein Weihnachtsduett: Timi Dakolo und Emeli Sandé, die 2019 das New Pop Festival für uns eröffnet hat, dürfen in unserer Playliste für Weihnachten nicht fehlen. Während Emeli Sandé vielen als schottische Powerstimme ein Begriff ist, ist Timi Dakolo eher unbekannt bei uns.

Der Nigerianer gewann die erste Talent-Show im nigerianischen Fernsehen, wurde von Musik-Kollegen schon als „the golden voice of Africa – die goldene Stimme Afrikas“, bezeichnet und hat neine bewegte Geschichte, die man seiner souligen Stimme vielleicht auch ein bisschen anhören kann: Er wuchs in Ghana auf, hatte einen nigerianischen Pass, weil sein Vater Nigerianer war. Seine Mutter starb, als er dreizehn Jahre alt war. Timi Dakolo wuchs dann bei seiner Großmutter auf – die er heute als seine frühe Gesangslehrerin bezeichnet.

Rhys Lewis – This time of year

Weihnachten ist die Zeit der Familie und dieser Song passt perfekt dazu, auch wenn er beim näheren Hinhören nicht so richtig goldenes Harmonie-Lametta zurücklässt als den bittersüßen Beigeschmack einer längst überfälligen Orange:

Well, I still hear their voices laughing, at the Christmas-cracker jokes, see their footsteps sinking in the snow, 'cause all the magic in December seems to bring them back to life – for a moment they're all with me, by my side.

Rhy Lewis schrieb den Weihnachtssong This time of year für deine Familie, auch das Video zeigt persönliche Bilder von der Familie an Weihnachten:

Tristan Brusch & Freunde – Weihnachtszeit Traurigkeit

Wie schafft es dieser Tristan Brusch immer wieder, trotz der überschwappenden Ironie seiner Texte, Musik zu machen, die sich so ehrlich und aufrichtig anfühlt? Tristan selbst sagt über den Weihnachtssong:

An Halloween saß ich zwei Stunden im Stau aufgrund eines wirklich fürchterlichen Unfalls auf der A2. Wie ich so in meinem Auto vor mich hindöse, kommt mir dieses Lied entgegengeflattert. Habe dann meine Freunde gefragt, ob sie ein bisschen Kammermusik mit mir machen möchten: et voila!

Rausgekommen ist ein Song, der unter dem Tannenbaum mit der Familie oder aus einem Lautsprecher auf dem Weihnachtsmarkt sicher genauso gut ankommt, wie wenn man gemeinsam mit vielen anderen Menschen alleine auf der Autobahn im Stau steht.

Was Weihnachten für ihn persönlich bedeutet, hat er im SWR3-Interview erzählt:

Weihnachten im religiösen Sinne bedeutet mir eigentlich so gut wie gar nichts. Ich ignoriere das immer, so lange bis dann Heiligabend ist. Und wir verbringen das als Familie auch immer sehr, sehr ungezwungen. Einfach auf dem Sofa, leckere Sachen essen, trinken, mit den Hunden spazieren gehen, sich über irgendeinen Schrott kaputtlachen. Also eigentlich sehr gemütlich und auch unweihnachtlich.

Keb' Mo' – When the children sing

25 Jahre hat er Musik gemacht, ohne ein Weihnachtsalbum rauszubringen. Dann fand Keb' Mo', war der richtige Zeitpunkt da, um eines zu machen. „Die Weihnachtszeit hat etwas, das jedermanns Herz ein bisschen leichter macht und ich wollte das machen, um ein bisschen Freude zu teilen“, so Keb' Mo' über sein Weihnachtslied, das einen entspannten Weihnachts-Blues inklusive Kinderchor unter jeden Weihnachtsbaum bringt – unbedingt mal hören.

Mabel - Loneliest time of year

Die New-Pop-Künstlerin von 2018 kommt mit einem recht nachdenklichen Pop-Sound und dem Gedanken an eine einsame Weihnachtszeit in unsere Christmas-Song-Liste. Mabel erinnert in ihrem Text daran, dass es Menschen gibt, die an Weihnachten eben nicht glücklich sind und nicht harmonisch mit der Familie Geschenke auspacken. An diese Menschen solle man denken und aufeinander achtgeben. Eine schöne und wichtige Message – und vielleicht das, worum es an Weihnachten (aber nicht nur da) besonders gehen sollte.

AJR – Dear Winter

Mit Dear Winter gibt es einen wunderbaren Gitarren-Zupf-Wintersong der New Yorker Pop-Band AJR. Der Song hat ein bisschen was von Somewhere over the rainbow, nur weniger Hawaii und mehr See in Winterlandschaft. Klingt also insgesamt nicht ganz so klassisch nach Weihnachten, das Ganze – und ist vielleicht gerade deshalb eine sehr schöne Abwechslung in unserer Playliste für die besinnlichen Tage im Advent und das Weihnachtsfest.

APRE – Christmas tree in rain

Das englische Indie-Pop-Duo APRE kennen vermutlich die wenigstens, wer aber auf melancholisch-besinnliche Lieder an Weihnachten steht und vielleicht noch nicht ganz so begeistert von den ganzen Traditionen und dem Aufriss rund ums Fest ist, sollte sich Christmas tree in rain mal anhören: Der Song handelt davon, wie Weihnachten eben doch eine Bedeutung hat – selbst für Leute, die sich eigentlich nie besonders viel aus den Feiertagen und Heiligabend gemacht haben.

Lea Michele – Christmas in the City

Traditionell und klassisch mit Glöckchen und Klavier, da hört man schon förmlich den Schnee fallen. Christmas in the City klingt ein bisschen wie ein etwas kitschiger Song für ein Pop-Weihnachtsmusical mit fröhlich umhertanzenden Weihnachtselfen in Glitzrerröckchen. Also: absolut perfektes Weihnachtslied für diese Jahreszeit, in der es ja gern von allem auch mal ein bisschen mehr sein darf.

Bear’s Den – Only son of the falling snow

Weniger Glöckchen und mehr Gitarre gibt's bei der Indie-Folk-Weihnachtsmelancholie mit Bear's Den. „This sounds like an open fire, Christmas and a glass of dark rum – Der Sound klingt nach offenem Feuer, Weihnachten und einem Glas dunklem Rum“, schreibt ein User auf Youtube. Das trifft's eigentlich ganz gut und passt prima in unser Weihnachtsradio.

Sänger Andrew Davie erklärt, seine Band wollte gern das vertraute, nostalgische Thema Winter einfangen:

Es ist ein sehr nostalgischer, reflektierender Song. Es zeichnet das Bild von jemandem, der auf sein Leben zurückschaut, in sein altes Haus zurückkehrt, die entscheidende Momente noch einmal erlebt – um sich darauf zu besinnen, wer er eigentlich ist und wo er heute steht.

