10 Folgen, 10 Länder – was Europa bewegt, verbindet und trennt. Das ist das Motto der SWR3-Europatour. Unsere Moderatoren Volker Janitz und Marcus Barsch haben für euch zehn europäische Hauptstädte besucht und sich mit ihren Einwohnern getroffen. Bis zum Start der Europawahl am 23. Mai 2019 gibt es hier an jedem Wochentag eine neue Folge aus einer anderen europäischen Metropole.