Perfekt und glücklich sein – so wie man ist! Viele Lieder erzählen von der fehlenden Liebe zum eigenen Körper und machen Mut, zu seinem Aussehen zu stehen. Das Körperbild, das uns vor allem in den Sozialen Netzwerken vermittelt wird, ist meist ein sehr unrealistisches Schönheitsideal. In diesem Podcast geht es rund um das Thema: Körperliebe/Körperhass.