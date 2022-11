per E-Mail teilen

Könnte man Schweine melken? Und schmeckt Milch vom Schwein überhaupt?

Also rein theoretisch könnte man auch Schweine melken, aber allein die Größe der Zitzen, das ist vielleicht gerade ein Zentimeter, macht das schon sehr mühsam. Sie sind auch noch anders aufgebaut als so ein Euter einer Kuh. Kurzum, da kommt nicht viel raus. Mit einer Milchkanne braucht man da nicht kommen, da reicht wohl eine Frühstückstasse.

Schweine geben mehr Milch als Ziegen

Insgesamt geben Schweine zwar mehr Milch als Ziegen oder Schafe, die kann der Mensch aber nicht alle für sich abzapfen. Weil da haben die Ferkel Vorrang, die brauchen nämlich die Muttermilch, damit sich ihr Immunsystem aufbaut.

Also wollte man Schweinemilch jetzt vermarkten, konnte man immer nur einen kleinen Teil abzwacken. Die müsste am Ende ziemlich teuer verkauft werden, damit sich der ganze Aufwand lohnt. Und ob sie überhaupt schmeckt, das hat mir noch keiner aus der Praxis beantworten können. Schweinemilch ist viel fettiger als Kuhmilch, hat viel Eiweiß, hat wenig Kasein. Ein niederländischer Bauer hat trotzdem mal Käse daraus gemacht und in einem Interview beschrieben, dass der salziger schmeckt, cremiger und körniger als Kuhmilchkäse.

