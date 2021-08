Wir bieten euch insgesamt 16 laufende Podcasts in den Kategorien Musik, Comedy, Promis, Sex, Nachrichten, Rassismus, Verbrechen, Grillen, Alltagswahnsinn und mehr.

Themen-Podcasts

Der Gangster, der Junkie und die Hure: Milieu-Podcast (alle 2 Wochen Do)

Ex-Gefängnisinsasse Maximilian Pollux, der Ex-Drogenabhängige Roman Grandke und die Ex-Prostituierte Tara führen spannende Gespräche über ihr Leben entlang der sieben Todsünden.

Brücken bauen – mit Hans Sarpei: Rassismus-Podcast (alle 2 Wochen Di)

Hans Sarpei ist Ex-Fußball-Profi, Social-Media-Phänomen und jetzt auch Podcaster. Mit seinen Gästen spricht er offen über Alltagsrassismus, Diskriminierung und Migration.

Bei Liebe, Sex und Beziehungen kennen SWR3-Moderatorin Sabrina und Redakteur Max keine Tabus! Sie sprechen über Themen, die dich im Herz und untenrum bewegen, die du aber vielleicht nicht mit jedem besprechen willst.

Zwei Mütter reden über alles, was Mamas beschäftigt: Kinder, Familie, Erziehung, Väter und das ganz normale Alltagschaos. Anneta ist verheiratet und moderiert die SWR3-Morningshow, Monja ist alleinerziehend, die „Mama mit Kamera“ bei Instagram.

Grillen wie ein Promikoch – mit Johann Lafer: Grill-Podcast (alle 2 Wochen Fr)

Der Podcast für alle, die Lust auf Grillen haben! Zusammen mit Rebecca Rodrian nimmt uns Johann Lafer mit beim Einkauf, erklärt alles über verschiedene Grillarten, verrät lohnende Grill-Gadgets und die besten Gewürze und Marinaden.

Der tägliche Info-Schwerpunkt bei SWR3 im Radio und online. Damit bist du in vier Minuten bestens informiert über die wichtigsten Themen.

Interview-Podcasts

Große Klappe – aus dem Leben eines Schauspielers: Interview-Podcast (alle 2 Wochen Mi)

Andreas Guenther liebt seinen Job als Schauspieler, zum Beispiel beim Rostocker Polizeiruf. Mit Kristian Thees spricht er über sein abwechslungsreiches Leben und nimmt uns mit ans Set.

Promi-Talk mit Thees: Interview-Podcast (alle 2 Wochen So)

SWR3-Moderator Kristian Thees kitzelt die besonderen Dinge aus den Popstars, Schauspielern, Autoren & Co heraus. Er wurde dafür schon mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet.

Die beiden besten Freunde erzählen sich ihre kleinen Geschichtchen des Tages und bringen euch damit zum Lachen, Nachdenken und Entspannen.

Musik-Podcasts

Die größten Hits und ihre Geschichte: Musik-Podcast (2-3 mal pro Woche)

Die großen Pop- und Rock-Klassiker kennt garantiert jeder, die Geschichte dazu aber oft nicht! Die SWR3-Musikredakteure Matthias Kugler und Jörg Lange beleuchten in Mini-Features alles, was es zu dem jeweiligen Song zu wissen gibt.

Die skurrile, spannende Welt der Pop-Musik – jede Woche zusammengefasst, eingeordnet und diskutiert.

Comedy-Podcasts:

Das Comedy-Duo Mundstuhl ungeschnitten und naturbelassen. Ein auditives Feuerwerk zwischen Schwachsinn und Brillanz von den Meistern tiefschürfender, aber sinnfreier Gespräche.

Gag des Tages: Comedy-Podcast (3-4 mal pro Woche)

Die beste Comedy im Abo: Worüber lachen wir heute? Was regt uns auf oder an? Jeden Tag neu, jeden Tag witzig und immer wieder eine Überraschung, zum Nachkichern und Mitnehmen.

Tuten Gag: Comedy-Podcast (2-5 mal im Monat)

Die Stuchbaben sind mit Absicht tervauscht! Comedy-Mann Andreas Müller und SWR3-Moderator Kemal Goga erfinden Szenen, bei denen sie auf die lustigsten Wortverdreher kommen. Da wird aus „zum Beispiel“ ganz schnell „bum Zeispiel“.

Sebastian Lehmann – Elternzeit: Comedy-Podcast (2-8 mal im Monat)

Sebastian Lehmann, in Freiburg geboren, lebt in Berlin. Seit über zehn Jahren schreibt er Kurzgeschichten über Langeweile, die Apokalypse, Jugendkulturen, Kapitalismus und Elche. Hauptthema: seine Jugend und die Beziehung zu seinen Eltern.

Michael Wirbitzky und Sascha Zeus aus der SWR3-Morningshow reden hier nach der Show einfach weiter. Ein großer, dicker Bayer und ein kleiner, schmaler Rheinländer machen große, dicke Gags und kleine schmale Gemeinheiten.

Von diesen Podcasts erscheinen zur Zeit keine neuen Folgen:

Seit wann gibt es elektrische Gitarren, wer hat das Schlagzeug erfunden? Und warum fährt der Bass uns in den Bauch? SWR3-Moderator Bernd Lechler erzählt die Geschichte der Instrumente im Pop.

Thomas Gottschalk spricht offen über Vergangenes und Aktuelles und gewährt persönliche Einblicke in das Leben eines großen Moderators. Dabei ist er wie immer charmant, schlagfertig und witzig.

Jogis Jungs: Comedy-Podcast (2 mal im Monat, zur EM öfter)

Trainingstipps, Taktikgespräche in der Kabine und „Höggschde Disziplin“. Für Jogi Löw alias Comedy-Mann Andreas Müller und seine Jungs, war nur eins sicher: Mir sin die wo gwinne welle! (Leider nach dem EM-Aus vorbei)

Eine Leiche in der Berliner Spree, direkt unterhalb des Bundeskanzleramtes. Wer ist die Person? Wie ist sie gestorben? Und wie kam die Leiche in die Spree?

Alle SWR3-Podcasts sind kostenfrei online verfügbar.

