Seit wann gibt es eigentlich elektrische Gitarren? Und warum? Wer hat das Schlagzeug erfunden, was wollte Monsieur Sax mit seinem Saxophon, und wie musiziert man mit einem Plattenspieler? SWR3-Moderator Bernd Lechler erzählt ultrakompakt die Geschichte der Instrumente im Pop, samt ihrer erfinderischen Helden und Virtuosen. Er dreht an Synthesizerknöpfen, weiß, wie die Orgel aus der Kirche auf die Rockbühne kam, und erklärt, warum der Bass uns in den Bauch fährt. Denn: Stars hin, Songwriter her - wir lieben unsere Lieblingslieder immer auch für die Klänge, aus denen sie gemacht sind.