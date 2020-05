Matthias Kugler SWR3

Das mache ich bei SWR3: mit Künstlern und Bands sprechen, über Musik erzählen, von Konzerten und Festivals berichten, Musikprogramme und Spezialsendungen zusammen stellen, kurz gesagt: Musik, Musik, Musik!

So würde man mich zitieren:

Long live Rock’n‘Roll

Diesen Song höre ich immer: „Born To Run“ von Bruce Springsteen

Das mag ich an SWR3Land am meisten: den Schwarzwald, den VfB Stuttgart, den Schlosspark, die „Schauburg“ und „Das Fest“ in Karlsruhe, das New Pop Festival, ein Abend in „Stuggi“, badischen Weißwein, die Nähe zu Frankreich, Mountainbiking im Pfälzer Wald.

Darüber lache ich: Die Witze meiner Kinder, Mr. Bean, Vladimir Putin und Donald Trump.

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: House of Cards, Vinyl, Billions, Homeland, 24, Lilyhammer, The Get Down.

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Vladimir Putin und Donald Trump.

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: Foy Vance, Duke Special, Bear’s Den, Mumford & Sons, Bruce Springsteen, Sony Legacy Club, Finestvinyl, Mint, Juanes, John Peel Archive, BBC Radio 1, Tina Dico, VfB Stuttgart, SV Nordwest, Naomi, Ezio, Passenger, Simon Felice, Biffy Clyro, Sting.

► Mit seinem Kollegen Jörg Lange erzählt Matthias bei SWR3 die „Größten Hits und ihr Geschichte“.

Auf diese Fragen wollte ich schon immer mal antworten:

Herr Kugler, wann wäre es Ihnen denn genehm, den Herrn Springsteen zu interviewen? Och, also ich könnte eigentlich immer...

Matthias, möchtest du gerne eine ganze Stunde mit dem „Boss“ sprechen oder reichen auch 45 Minuten? Lass uns mal 45 Minuten machen mit Aussicht auf ne Stunde, okay?

Bruce wäre jetzt soweit, du auch? Äh ja...(schwitz), muss mich kurz sammeln und dann geht's los (Yippie)!

Meine Lieblingsbilder von mir auf dem Handy: