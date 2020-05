Die Schweizer Slam-Poetin und Kabarettistin Hazel Brugger stellt am Freitag, 29. Mai ihr zweites Programm „Tropical“ vor. Darin spricht sie gewohnt trocken und unaufdringlich über die großen Themen dieser Welt: Welches sind die besten Drogen? Was hilft bei Schlafstörungen, und warum sind Rechtspopulisten die besseren Liebhaber? Hazel Brugger wurden schon mit mehreren Preisen, u.a. 2017 mit dem Deutschen Kleinkunstpreis, ausgezeichnet. - Tickets gibt’s im VVK ab 23,50 € und an der AK ab 25 € / Für SWR3 Clubmitglieder an der AK günstiger!