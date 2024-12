Ja, ist denn schon Weihnachten? Noch nicht ganz! Aber wir haben ein vorträgliches Geschenk für euch: Ein Konzert der Fantastischen Vier im Video-Livestream!

Am 22. Dezember endet die Long Player-Tour der Fanta 4. Und ein Jahresabschlusskonzert in ihrer Heimat Stuttgart ist inzwischen Tradition bei der Band. Das Konzert ist bereits ausverkauft.

Wenn ihr zu den Glücklichen gehört, die Tickets bekommen haben, gibts hier alle Infos zum Konzert für euch. Und wenn ihr keine Tickets habt, könnt ihr mit SWR3 trotzdem live dabei sein!

Das Konzert der Fanta 4 am 22. Dezember findet in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle statt. Die Adresse fürs Navi: Mercedesstraße 69, 70372 Stuttgart. Im Bereich des Cannstatter Wasen gibt es bis zu 6.000 Parkplätze.

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommt, kann bei den S-Bahn-Stationen Bahnhof Bad Cannstatt und NeckarPark (Mercedes-Benz) aussteigen. Die U-Bahn-Station und die Bushaltestelle NeckarPark (Stadion) sind direkt beim Eingang der Halle.

Ohne Stress ankommen? Checkt im SWR3 Verkehrszentrum eure Strecke zum Konzert!

18:00 Uhr: Einlass

19:30 Uhr: Vorprogramm mit DJ Thomilla

20:15 Uhr: Intro-Film

20:30 Uhr: Konzertbeginn der Fantastischen Vier

„Wir sind die guten Boomer“ – Thomas D im SWR3 Interview

Sie ist für ein gutes Konzert genauso wichtig wie Sound und Licht: die Setliste, ein vorher festgelegter Ablauf des Live-Programms. Es geht dabei um die richtige Mischung aus Hits – die Fans natürlich alle hören wollen und neuen Songs – die Bands gerne ihrem Publikum präsentieren möchten.

Michi Beck hat dazu mal im SWR3 Interview gesagt:

Es ist schon so, dass wir die Hits supergerne spielen, weil da natürlich auch die meiste Reaktion von den Leuten kommt […]. Es wäre arrogant zu sagen, dass wir selbst manche Lieder nicht mehr hören können. Die Energie zwischen Publikum und Band ist ja das Entscheidende – und da braucht man einfach Hits.

Und die Fantastischen Vier halten auch auf dieser Tour ihr Wort. So können sich die Fans auf Klassiker wie Die da?!, Troy, Tag am Meer, Sie ist weg, MfG und Zusammen freuen. Aber natürlich stehen auch Songs vom neuen Album Long Player auf der Setliste – ganze 10 Stück sogar! Mit dabei: Wie weit, Bestandsaufnahme oder Weekendfeeling.

Das wird wohl die Setliste der Fanta 4 in Stuttgart

Long Player Neues Land Die Da!?! Weekendfeeling Heute 44 Tausend Danke Aller Anfang ist Yeah Hitisn Bestandsaufnahme Populär Dann mach doch mal Du mich auch Endzeitstimmung Win Win Win Der Picknicker Le Smou 25 Troy Mehr Nehmen Was Man Will Tag am Meer Endstation Erde Inferno Wie Weit Sie ist weg Projekt Y MfG Ernten was wir säen

Zugaben:

Aufhören Einfach sein Smudo in Zukunft Zusammen

Seid ihr so textsicher wie die Fanta-4-Fans in diesem Reel?

Social-Media-Beitrag auf Instagram von swr3online

Als Support haben die Fantastischen Vier ihren Kumpel und Kollegen Thomilla dabei. Der Produzent und DJ kommt wie die Fantas aus Stuttgart und war in den 90er-Jahren auch ein wichtiger Teil der berühmten Hip-Hop-Szene der Stadt. Zusammen mit Michi Beck hatte er das Projekt Turntablerocker, außerdem hat er viele Songs und Alben der Fantas mitproduziert.

Nach Hörsturz: So geht Thomas D mit seiner Höreinschränkung um

Ihr habt keine Tickets für die Fantastischen Vier in Stuttgart bekommen, wollt aber unbedingt das letzte Konzert der Long Player-Tour 2024 miterleben? SWR3 klärt für euch! Egal ob ihr währenddessen im Auto, in der Küche oder vorm Bildschirm seid: Wir haben für jeden das passende Live-Erlebnis.

Die Fanta 4 im Video-Livestream

Keine Band könnte besser Konzertstimmung zu euch nach Hause bringen als die Fantastischen Vier! Hier auf SWR3.de seht ihr am 22. Dezember das komplette Fanta-4-Konzert im Video-Livestream. Dreht eure Boxen auf und feiert mit!

Die Fantas im Radio

Ihr hört gerne Livemusik und mögt die Fantastischen Vier? Dann Radio an! SWR3 überträgt das Jahresabschlusskonzert der Fanta 4 in Stuttgart live und in bester Soundqualität im Radio. Unsere Radio-Übertragung aus Stuttgart am 22. Dezember beginnt um 20 Uhr.

Musik, Nachrichten, Service & Comedy Jetzt das SWR3 Webradio einschalten! SWR3 hören von überall auf der Welt – mit unserem Webradio kein Problem. Einschalten, Spaß haben!

Grund 1 Fanta 4 sind Jahrzehnte gemeinsam auf der Bühne

Die Fantastischen Vier spielen seit 35 Jahren zusammen Konzerte! Nicht viele Bands halten so lange zusammen durch. Michi Beck, Smudo, Thomas D und And.Ypsilon verstehen sich auf der Bühne blind.

Grund 2 Drei Frontmänner mit 'ner Menge Energie!

Die Fantastischen Vier haben nicht einen oder zwei Frontmänner – sondern drei! Das bedeutet zum einen: dreimal mehr Energie. Zum anderen können sie sich aber auch mal abwechseln, ihre unterschiedlichen Stärken ausspielen und so gleichzeitig bei ihren zweistündigen Konzerten Kräfte sparen. Mit And.Ypsilon haben sie dazu noch einen genialen Produzenten und Mann im Hintergrund, der alle musikalischen Fänden zusammenhält und die Liveshows konzipiert.

Grund 3 Fanta 4 haben eine enge Beziehung zu den Fans

Egal ob kleine Club-Bühne oder große Festival-Show: Die Fantastischen Vier haben alles schon gespielt und sind absolute Live-Profis. Sie kennen ihre Fans in- und auswendig und wissen genau, was das perfekte Konzert braucht.

Grund 4 Hits, Hits, Hits! Die Fantastischen Vier haben viele davon

Die Fanta 4 haben die Hits! Die da oder MfG, Zusammen oder Troy. Diese Songs kennen einfach alle! Sie live zu hören, gespielt von der hervorragenden Band der Fantastischen Vier, ist einfach ein tolles Erlebnis.

Grund 5 Nicht nur Musik, sondern auch deepe Moderationen bei Fanta-4-Konzerten

Die Fantastischen Vier sind nicht nur große Popstars und deutsche Musiklegenden – sie sind auch unglaublich sympathisch. Die Moderationen zwischen den Songs und wie die Jungs auf der Bühne miteinander sprechen, macht die Show einzigartig.

Wer nicht genug von den Fantastischen Vier bekommt, sollte sich unbedingt die Backstage-Doku zur Long Player-Tour gönnen.