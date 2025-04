Zum ersten Mal entdeckt wurde die Asiatische Tigermücke in SWR3Land 2007 auf einer Raststätte an der A5 bei Weil am Rhein. Inzwischen ist sie ein echtes Problem. Hier wichtige Infos!

Es geht gerade los: Ein bisschen werkeln im Garten oder auf dem Balkon Wäsche aufhängen – und zack: macht acht Mückenstiche. Immer öfter sind die Stiche von einer Asiatischen Tigermücke. Besonders betroffen sind Menschen, die in Baden-Württemberg oder Rheinland Pfalz direkt am Rhein wohnen. Auch am Bodensee breitet sich die invasive Art immer weiter aus. Grund dafür sind steigende Temperaturen und der Klimawandel.

Wie gefährlich die Viecher tatsächlich sind und ob wir überhaupt noch Chance haben, sie wieder loszuwerden – das ist das SWR3 Topthema mit Caro Knape:

Tigermücken Der Kampf gegen die invasive asiatische Tigermücke im Südwesten Deutschlands wird immer komplexer.

Der Kampf gegen die invasive Asiatische Tigermücke in Deutschland wird immer komplexer. Die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage, kurz KABS, hat besonders am Oberrhein viel zu tun. Hier wichtige Infos, die ihr zur Tigermücke haben solltet:

Die Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus) ist nur 3,5 bis 8 mm groß. Ihr „Tiger“ im Namen kommt vom silber-weißen Muster auf ihrem Körper. Mit diesen drei Merkmalen könnt ihr die Tigermücke von anderen Stechmücken unterschieden:

fünf weiße Streifen an den Hinterbeinen

das letzte Beinglied ist weiß

weißer Streifen auf Kopf und Rücken

Die asiatische Tigermücke ist eine invasive Art, sie breitet sich bei uns immer weiter aus. IMAGO IMAGO / blickwinkel

Manchmal wird die Tigermücke mit der Ringelschnake verwechselt, die ist aber größer und schwarz-gelb bzw. schwarz-bräunlich gestreift.

Die Asiatische Tigermücke ist mehr als eine lästige Stechmücke, sie kann eine Gefahr für die Gesundheit werden, weil sie Viren wie Dengue, Chikungunya, Gelbfieber oder West‐Nil übertragen kann. Allerdings – und das ist auch wichtig: Die Wahrscheinlichkeit einer Infektion ist in Deutschland gering. Bisher hat es laut Tropeninstitut in Hamburg noch keinen Fall einer solchen Infektion durch die Asiatische Tigermücke auf den Menschen gegeben.

Tigermücke: Überträger vom Dengue-Virus – Wie hoch ist die Ansteckungsgefahr?

Baden-Württemberg war das erste Bundesland in Deutschland, in dem die Asiatische Tigermücke nachgewiesen wurde. Nach Informationen vom Landesgesundheitsamt war das im Jahr in 2007 an einer Autobahn-Raststätte an der A5 bei Weil am Rhein. Wahrscheinlich ist sie aus dem Mittelmeerraum zu uns gekommen.

Seither wurde die Asiatische Tigermücke außerdem in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bayern, Thüringen und Berlin nachgewiesen.

Besonders stark verbreitet ist die Tigermücke in der Rheinebene, vor allem entlang des Oberrheingrabens. Problematisch ist nicht nur die Geschwindigkeit, mit der sie ausbreitet, sondern auch die Dichte der Populationen und die große räumliche Ausdehnung innerhalb von Gemeinden und Städten.

Von der Stadt Kehl heißt es zum Beispiel, dass die invasive Tigermücke nicht mehr ausgelöscht werden könne. Jetzt gehe es dort nur noch um Schadensbegrenzung.

Kehl gibt den flächendeckenden Kampf gegen die Tigermücke auf

In der Region Karlsruhe war die KABS bei der Bekämpfung der Asiatischen Tigermücke teilweise erfolgreich. So wurde beispielsweise eine Population in Graben-Neudorf zurückgedrängt:

Tigermücken im Kreis Karlsruhe erfolgreich zurückgedrängt

Im Landkreis Konstanz gibt es seit zwei Jahren drei bekannte Populationen der Tigermücke am Bodensee .

Bei der Bekämpfung der asiatischen Tigermücke setzen die Experten auf mehr Infos für Anwohner der betroffenen Regionen. Denn die Bekämpfung der Mücke ist teuer. Allein die Stadt Kehl müsste dieses Jahr mehr als 250.000 Euro aufbringen, um die Gebiete rund um Altenheime und Krankenhäuser frei von Tigermücken zu halten.

Bei der Bekämpfung der asiatischen Tigermücke setzen die Experten auf mehr Infos für Anwohner der betroffenen Regionen. Denn die Bekämpfung der Mücke ist teuer.

Ob und wie viele Tigermücken bei uns im Garten oder auf dem Balkon sind, können wir selbst beeinflussen. Das heißt: Alles, wo sich Wasser sammeln könnte – Blumentöpfe, Gießkannen, Regentonnen oder Vogeltränken: umdrehen, ausgießen oder wegräumen.

Falls ihr nicht auf eine Regentonne verzichten wollt, dann gibt es BTI Tabletten. Das ist der Stoff, mit dem die KABS seit vielen Jahren alle Mückenarten am Oberrhein bekämpft. Die gibt es im Baumarkt zu kaufen und sind ungefährlich. In Freiburg können BTI Tabletten auch in Quartier-Büros abgeholt werden.

Anders als unsere einheimischen Stechmücken ist die Asiatische Tigermücke tagsüber aktiv und laut Experten „sehr stechfreudig“. Für das Haus oder die Wohnung sind natürlich Fliegengitter eine Lösung. Wer viel draußen unterwegs ist, sollte Anti-Mücken-Sprays nutzen.

Außerdem ist lange Kleidung immer ein guter Schutz gegen Mückenstiche. Bei der Tigermücke sollten eure Hosen und Shirts am besten in hellen Farben sein, denn dunkle Kleidung wirkt auf Tigermücken anziehend.

Die Meldungen von Asiatischen Tigermücken durch die Bevölkerung sind wichtig, um neue, bisher noch unbekannte Populationen der Asiatischen Tigermücke zu entdecken, heißt es von der KABS. Hier geht es zum Tigermücke-Melde-Formular der KABS .

Das Gesundheitsamt in Stuttgart bietet das Meldeformular über die Experten von Icybac an, alternativ auch über dem Mückenatlas .

Außerdem gibt es ein Projekt vom Universitätsklinikum des Saarlandes – MOSKITO . Darin werden Bürgerinnen und Bürger befragt, ob sie sich bereits damit beschäftigt hat, wie man Tigermücken erfolgreich vertreiben kann.