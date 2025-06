Ab Samstagnachmittag Wetterdienst warnt vor unwetterartigen Gewittern in SWR3Land!

per E-Mail teilen

Der Samstag ist in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz noch mal als tropischer Tag gestartet. Doch er endet wild – hier lesen, worauf ihr euch einstellen müsst.

Der Hochsommer zeigt sich von seiner anstrengenden Seite. Wieder ist es richtig heiß und schwül. Ab Samstagnachmittag drohen heftige Unwetter, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Was davon auf euch zukommt, seht ihr hier auf unserer Unwetterkarte:

Baden-Württemberg: Wetterdienst erwartet Gewitter und Unwetter vor allem am Sonntag

Nach einem schwülheißem Start mit Temperaturen von bis zu 35 Grad rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstagnachmittag vor allem auf der Alb und in Oberschwaben mit einzelnen kräftigen Gewittern.

Vor allem für Sonntag aber kündigt der DWD kündigt für Baden-Württemberg Starkregen mit Mengen bis 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, größeren Hagel (bis hin zur Größe einer kleinen Kirsche) sowie Sturmböen bis 100 Kilometer pro Stunde oder sogar Orkanböen an. Hier berichten unsere Kolleginnen und Kollegen aktuell in Baden-Württemberg:

Rheinland-Pfalz: Hier beginnen Gewitter und lokale Unwetter schon am Samstag

Auch für Rheinland-Pfalz warnt der DWD vor solch einem Szenario. Da geht es aber mit dem heftigen Wetter am Samstag schon los: Ab dem Nachmittag bilden sich schwere Gewitter mit Starkregen. Lokal kann es auch richtige Unwetter mit Hagel geben. Auch hier werden Sturmböen bis hin zur Orkanstärke erwartet. Ähnlich wird es am Sonntag. Das haben unsere Kolleginnen und Kollegen in Mainz recherchiert:

