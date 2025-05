Im Gefolge subtropischer Temperaturen ziehen ab Samstagmittag gebietsweise kräftige Gewitter auf, sagt der Deutsche Wetterdienst. Sie haben Unwetterpotenzial.

Örtlich sei Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter möglich. Dazu kommen Hagelkörner bis drei Zentimeter Größe sowie schwere Sturmböen bis 100 Kilometer pro Stunde.

Lokal schwere Gewitter wahrscheinlich

Besonders betroffen ist laut DWD Rheinland-Pfalz. Hier trifft es praktisch das ganze Bundesland. In Baden-Württemberg dagegen geht es wohl nur um einen Streifen im Nordwesten. Die Unwetter entstünden lokal. Das heißt, viele werden davon gar nichts mitbekomnen:

Der Deutsche Wetterdienst warnte schon am Freitag vor den Unwettern am Samstagnachmittag. Nach einer kurzen Pause am Samstagabend sollen sie in der Nacht zum Sonntag weitergehen:

30.05.2025 Unwetterinformation - Deutscher Wetterdienst (DWD)

Hier berichten unsere Kollegen aus dem besonders betroffenen Rheinland-Pfalz:

Hier der fortlaufend aktualisierte Beitrag unserer Kollegen aus Baden-Württemberg:

Wetter und alles andere: Immer auf dem Laufenden bleiben mit dem SWR3 Webradio!