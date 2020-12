Wir haben viel Liebe in die neue SWR3 App reingesteckt und es hat sich gelohnt! Neben eurem tollen Feedback wurde sie jetzt vom Google-Playstore zur App des Jahres gekürt.

Hier geht's zum Download:

Seit August ist unsere neue SWR3 App am Start und wurde von Hörern, Experten und der Fachpresse sehr gelobt. Jetzt hat sie vom Google-Playstore die Auszeichnung App des Jahres bekommen. Mit diesem Titel kürt Google die App, die in diesem Jahr am meisten Eindruck hinterlassen hat.

Google lobt eine völlig neue Art der Radio-Interaktion in Homeoffice-Zeiten. Sie teilt sich den Titel mit insgesamt 35 anderen Apps. Zur Auswahl standen rund 3000 deutschsprachige Apps.

Wir freuen uns sehr darüber, arbeiten aber auch schon wieder am nächsten Update: Ein Radiowecker und eine verbesserte Ansicht für's Auto erwarten euch. Das sind die bisherigen Funktionen:

Verteile Herzen und like damit Songs und Beiträge in der Radio-Playlist oder im Player .

und Beiträge in der Radio-Playlist oder im Player Im Bereich Für mich werden diese Songs in einer eigenen Playlist, den Lieblingssongs, gesammelt. Dort kannst du sie jederzeit nochmal anhören. Wann du willst und sooft du willst!

Dort kannst du sie jederzeit nochmal anhören. Wann du willst und sooft du willst! Auch News und Beiträge kannst du dort speichern : Organisiere dir deine Lieblingsinhalte so wie du es magst, damit dir keine Neuigkeiten mehr entgehen!

: Organisiere dir deine Lieblingsinhalte so wie du es magst, damit dir keine Neuigkeiten mehr entgehen! Suchst du einen Titel, den du in den letzten fünf Stunden im Programm gehört hast, kannst du den Song im Bereich Playlist finden. Das Programm geht nach dem Song ab dieser Stelle weiter.

Tausche Songs: Der Song, der gerade läuft, passt dir gerade nicht? In der neuen SWR3 App hast du die Möglichkeit, Musik zu tauschen. Drücke auf den Tausch-Button und du bekommst sofort Alternativen angeboten.

Der Song, der gerade läuft, passt dir gerade nicht? In der neuen SWR3 App hast du die Möglichkeit, Musik zu tauschen. Drücke auf den Tausch-Button und du bekommst sofort Alternativen angeboten. Verpasse nichts: Sobald es im Programm mit Infos, Staumeldungen oder Moderationen weitergeht, endet auch dein alternativer Song.

Du hast gerade das Radio eingeschaltet, bist mitten in einem Beitrag gelandet, den du gerne noch einmal von Anfang an hören würdest? Spule in der rechtsangezeigten Timeline einfach an die gewünschte Stelle zurück. Du kannst jederzeit wieder zum aktuellen Programm nach vorne springen.

Podcasts offline verfügbar machen: Speichere einen Podcast einfach direkt in der App. So kannst du Datenvolumen sparen oder auch bei schlechter Internetverbindung jeden Podcast hören.

Speichere einen Podcast einfach direkt in der App. So kannst du Datenvolumen sparen oder auch bei schlechter Internetverbindung jeden Podcast hören. Persönliche Podcast-Playlist: Wenn du nicht direkt zum Anhören kommst, kannst du diesen Podcast in deine persönliche Playlist speichern.

Höre deine Lieblingsmusiksendungen von SWR3: Jederzeit im Channel abrufbar, vom Rock- oder Party-Channel über die SWR3 Live Lyrix bis zu Gottschalk und Zöller.

Das bietet die neue SWR3 App außerdem:

Die neuesten Nachrichten zum Hören mit einem einzigen Klick.

zum Hören mit einem einzigen Klick. Die wichtigsten Bilder und Videos aus SWR3Land, damit du nichts verpasst.

aus SWR3Land, damit du nichts verpasst. Eilmeldungen , die dich nur dann informieren, wenn es wirklich wichtig ist.

, die dich nur dann informieren, wenn es wirklich wichtig ist. Chat ins Sendestudio? Kontaktiere uns mit einer Nachricht ins Studio.

mit einer Nachricht ins Studio. Keine In-App-Käufe und Datenschutz-Fallen!

und Datenschutz-Fallen! Intuitive Bedienung: keine unübersichtlichen Menüs.

Ihr wollt die App im Ausland nutzen? Einige Musik-Funktionen dürfen aus rechtlichen Gründen nicht für den Abruf aus dem Ausland angeboten werden. Die entsprechenden Funktionen Zurückspulen, Song tauschen und Song liken im Livestream sind dann im Ausland gesperrt, Live-Radio und Podcasts lassen sich weiterhin hören.

Noch Fragen?

Die SWR3 App wurde von unserem Audio Lab mit außerordentlich viel Liebe entwickelt. Radio für die Hosentasche – damit du überall und zu jeder Zeit dein Lieblingsradio hören kannst. Wir wünschen dir damit viel Spaß!

Du hast Probleme mit deinem mobilen Radioplayer? Du findest nicht die richtige Version für dein Smartphone oder Tablet? Du brauchst sonst irgendwie Hilfe?

In unserem FAQ findest du Antworten auf viele Fragen.

Du kommst nicht weiter? Schreib uns einfach eine kurze Nachricht.

Die Nutzungsbedingungen findest du hier.