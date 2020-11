Wie würde das Radio eigentlich klingen, wenn Musiker selbst Programm machen? Das finden wir heraus! Bei SWR3 legen Stars ihre Playlist auf, ab 18 Uhr im Radio und im Video-Livestream.

Die gesamte Playlist findest du hier!

Michael Schultes Playlist bei SWR3

Am 12. November war Michael Schulte bei uns zu Gast. Mit dabei hatte der Singer-Songwriter seine persönliche Lieblingsplaylist.

Bevor er über eine TV-Castingshow seinen Durchbruch geschafft hat, war er auf Youtube vor allem mit Coversongs erfolgreich. 2018 war Michael Schulte mit seinem Song You Let Me Walk Alone für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Lissabon und erreichte dort den vierten Platz.

Wessen Playlist würdet ihr gerne bei SWR3 hören? Schickt uns eure Vorschläge und wir gucken mal, was wir tun können.

Hörer machen Radio: Eure Wünsche 8-24 Uhr bei SWR3

Wenn nicht gerade Künstler ihre Lieblingssongs auflegen, dann spielen wir im Radio die Musik, die ihr hören wollt! Jeden Tag machen SWR3-Hörer mit ihren Wünschen das Programm, von 8-24 Uhr. Schickt uns Songs, die euch gut tun und mit denen wir gemeinsam besser durch die Krise kommen!

Hier geht's zum Formular: