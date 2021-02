Die Playlists deiner Freunde kennst du auswendig und die automatisierten Empfehlungen von Spotify & Co. liegen immer wieder daneben? Dann höre SWR3!

SWR3 ist, wo du bist – wir sind im Radio für dich da und im Netz, mit unserer neuen App kannst du im Programm zurückspulen, Musiktitel austauschen und deine Lieblingssongs markieren. Und du findest ausgewählte Playlists von SWR3 auf Spotify und auf Deezer, wenn du Lust auf eine ganz bestimmte Musikrichtung oder Stimmung hast.

SWR3 Playlists: Die besten Songs für jede Stimmung

Was ist das Besondere an unseren Playlists? Ganz einfach: Sie werden nicht nur von einem Algorithmus zusammengewürfelt, sondern von unseren Musik-Redakteuren zusammengestellt. Je nach Thema findest du die beste Musik, die du auch aus unserem Radio-Programm kennst und kannst je nach Stimmung etwas Passendes auswählen. Außerdem gibt es jede Woche ein Update mit neuen Songs, sodass die Playlists nie langweilig werden, wenn du ihnen folgst.

Finde deine Lieblingsplaylist: SWR3 auf Spotify & Deezer

Der Lockdown ist zwischendurch für uns alle anstrengend, manchmal fühlt man sich vielleicht einsam oder es ist zumindest mal schwerfällig – die Akkus sind bei vielen im immer wieder verlängerten Lockdown leer. Wir wollen dabei unterstützen, im Alltag wieder Energie zu sammeln. Vielleicht hilft die richtige Musik – laut aufdrehen, im Wohnzimmer mitsingen, mittanzen und die aufbauenden Texte einsaugen.

Wir haben eine Auswahl der besten SWR3 Motivationssongs mit Lyrics, die einen pushen, positiv nach vorne zu sehen. Natürlich gibt's auch die passende Spotify-Playlist von der SWR3-Musikredaktion, mit der du dir einen Motivationskick immer und immer wieder geben kannst, wann auch immer du es brauchst.

SWR3Land kennt natürlich das SWR3 New Pop Festival. Das ganze Jahr lang hält die SWR3-Musikredaktion Ausschau nach coolen Newcomern, die mal ganz groß rauskommen könnten. Die besten Perlen aus dem Pop-Business spielen Konzerte in Baden-Baden beim New Pop Festival und für alle im Radio und im Video-Livestream – wenn nicht gerade Corona ist.

Bei über 25 Jahren Festivalgeschichte waren schon Stars wie Alanis Morissette dabei, Alice Merton, die Fugees, die Imagine Dragons, Wincent Weiss, Rea Garvey, Ed Sheeran oder Rag'n'Bone Man – die damals noch kaum jemand kannte und die SWR3 von Beginn an begleiten durfte.

In unserer Playlist SWR3 New Pop Hits gibt es die besten Songs von Künstlerinnen, Künstlern und Bands, die beim New Pop aufgetreten sind.

Du bist immer auf der Suche nach neuen Künstlern und Songs, die noch nicht überall rauf und runter gespielt werden? Folge unserer Playlist New Hits! Hier stellen wir dir jede Woche neue Songs von bekannten Acts oder auch völlig frische Newcomer vor, die du dir unbedingt mal anhören solltest. Hier kannst du neue Lieblingssongs vor allen anderen entdecken und auch deinen Freunden immer wieder neue Tracks empfehlen.

Wenn du auch zu denen gehörst, die in diesem Jahr vor allem unter Headbanging-Entzug leiden, dann haben wir die perfekte Playlist für dich! Bei SWR3 Hard & Heavy gibt des jede Woche neue Songs mit viel Gitarre und ordentlich Rumms. Von den Foo Fighters über Metallica und Rammstein: Hier bekommst du die volle Ladung Gitarren und eine Auswahl der etwas härteren Songs (also auch frei von Soft- und Kuschelrock), die bei SWR3 zum Beispiel an Rock-Tagen im Radio laufen oder mit denen wir, wenn nicht gerade Corona ist, große Festivals wie Rock am Ring begleiten.

@swr3 danke für diesen mega Rock-Abend 🤘🤘🤘 Ihr seid der Wahnsinn Coco85, Twitter, 14.11.2020, 22:49 Uhr

@swr3 spielt heute den ganzen tag nur rock und um ehrlich zu sein ist es eines der besten unerwarteten geburtstagsgeschenke🤘🏽 Simona, Twitter, 6.6.2020, 16:57 Uhr

...und das gibt's jetzt, wann immer und so oft du willst. Ideal zum laut Aufdrehen und Abreagieren:

Bei unseren Musikwunsch-Sendungen im Radio steht ein Genre immer ganz hoch im Kurs: Rock-Musik. Und weil SWR3Land offenbar Gitarren liebt, gibt es hier noch eine rockige Playlist – dein Rock-Festival für zu Hause quasi, mit eher softeren Pop-Rock-Tracks, bei denen du dich parallel auch noch mit jemandem unterhalten kannst. Es geht querbeet durch alle Phasen des Rock, von 80er-Jahre-Klassikern bis zu aktuellen Hits.

Nicht erst seit Corona ist klar: Menschen brauchen Nähe. Wer einen hat, kann mit Partner oder Partnerin zu dieser Playlist kuscheln. Alternativ bietet sich vielleicht ein Haustier an, eine warme Kuscheldecke oder eine heiße Schokolade – auch die lässt sich zur SWR3 Musik zum Kuscheln vielleicht noch ein bisschen gemütlicher festhalten und schlürfen. Einfach mal die Seele baumeln lassen, abschalten, entspannen. Wir wollen dir mit diesen Songs auf jeden Fall ein bisschen Wärme bringen, vielleicht auch gerade dann, wenn du dich ein bisschen alleine fühlst.

In unserem Podcast Die größten Hits und ihre Geschichte erfährst du die spannenden Geschichten hinter den großen Songs, die du aus dem Radio kennst. Darunter sind auch viele Lovesongs, hier kannst du reinhören:

Die größten Lovesongs und ihre Geschichte

Deine Gedanken kreiseln nach Feierabend weiter, du schläfst unruhig oder willst einfach auch in der Mittagspause mal zwischendurch richtig abschalten und runterfahren? Dann ist diese Playlist genau das Richtige für dich. Mach's dir am besten irgendwo richtig gemütlich, leg die SWR3 Entspannung im Alltag auf und atme mal kurz oder etwas länger richtig durch.

Denn auch Experten sagen: Wichtig für die regelmäßige Entspannung ist, dass man sich gerne auch routinemäßig und regelmäßig Zeit für sich nimmt und für irgendetwas, was einem gut tut, sei es für einen kleinen Spaziergang, ein Buch oder eben für Musik.

Es ist eine ewige Diskussion: Ist das Original besser oder das Cover? Die SWR3-Musikredaktion stellt dir jede Woche neue Varianten eines Songs vor, manchmal gibt es sogar so viele bekannte Coverversionen, dass wir gar nicht mehr so genau wissen, welches eigentlich das Original ist. Entdecke neue Versionen und entscheide selbst, welcher Track dir am besten gefällt.

Seit der neuen deutschen Welle war wohl die deutsche Musik selten populärer als heute. Immer wieder spielen wir im Programm speziell deutsche Musik und SWR3Land feiert es:

#SWR3 übertrifft sich mit Made in Germany heute selber! #nowplaying isartina, Twitter, 3.10.2010, 13:53 Uhr

30 Jahre Einheit - 🤩 wir können uns glücklich schätzen - heute bis 19.00 Musik Made in Germany auf @swr3 - tolle Idee #Einheit #mauerfall Frauke MENZEL, Twitter, 9.11.2019, 12:02 Uhr

Es gibt so viele tolle Künstlerinnen und Künstler, die ihre Fans mit deutschen Texten begeistern, dass wir ihnen auch eine eigene Playlist gewidmet haben. Musikalisch ist alles dabei – von Singersongwriter über Metal bis Dancehall. Von Rammstein über Sarah Connor bis Seeed. Entdeckt hier das deutsche und deutschsprachige Musik-Business jede Woche neu.

Bei SWR3 legen einmal die Woche deutschsprachige Künstler ihre Lieblingsplaylist im Radio auf. Live im Radio und im Video-Livestream spielen sie ihre Lieblingssongs und erzählen, was sie mit der jeweiligen Musik verbinden. Einschalten!

Das waren die witzigsten Momente mit Wincent Weiss

Europa ist vielfältig und immer eine Reise wert – das trifft auch auf die Musik von unseren Nachbarn zu. Hier sammelt die Musikredaktion die besten Songs zum Beispiel aus Österreich und der Schweiz, aus Italien, Holland oder Dänemark. Ein bunter Mix von Genres erwartet dich, entdecke neue Lieblinge, erweitere deinen musikalischen Horizont oder erinnere dich an den letzten Städtetrip.

Welche Hits gibt es eigentlich in anderen Ländern, was stürmt am anderen Ende der Welt gerade die Charts? Das ist nicht nur interessant, um ein bisschen über den eigenen musikalischen Tellerrand zu gucken – mit dem Blick in die Charts anderer Länder kann man sich nicht nur ein bisschen Urlaubsgefühl nach Hause holen und gedanklich in die Ferne reisen. Es lassen sich auch richtige Perlen finden, die man sonst vielleicht nie entdeckt hätte. Oder umgekehrt: Man entdeckt die Hits und Trends schon, bevor sie zu uns nach Deutschland schwappen. Wer internationale Wurzeln hat, findet außerdem vielleicht hier und da ein bisschen Heimatgefühl mit SWR3 Musik international.

Egal ob Party oder Nostalgie, die SWR3 80er Hits bringen dir das beste, was dieses Jahrzehnt musikalisch hervorgebracht hat: Von Nena über Rio Reiser bis Falco, von Bonnie Tyler über Prince bis Toto oder Phil Collins – ein Jahrzehnt in einer Playlist, nur das passende Outfit und die Frisur musst du dir noch selbst zulegen.

Aber aus Erfahrung der 80er-Tage im Radio-Programm sind wir zuversichtlich, dass in SWR3Land die Föhnwelle schon startklar ist:

Bei SWR3 gibt's im Radioprogramm regelmäßig 90er-Tage. Ihr feiert mit uns die Zeit von Stirnbändern, Neonfarben, Pop-Trash und Boybands.

90er Wunschkonzert bei @swr3 heute abend. Direkt ins Jugendzimmer zurück katapultiert. Steinchen Schlau, Twitter, 21.11.2020, 19:48 Uhr

Danke @swr3 für die klasse #90er Wunsch-#Party ! Fernseher bleibt heut aus! 😍👍 #90s Marty McFly, Twitter, 21.11.2020, 22:21 Uhr

Jetzt auch als Playlist für die kleine Zeitreise zu den Vengaboys, Scooter und den Backstreet Boys, wann und wo immer dir danach ist:

Auch in unserem Podcast Die größten Hits und ihre Geschichte gibt es viele 90er-Song. Hier erfährst du die Geschichte hinter den großen Hits, die auf jeder 90er-Party laufen.

SWR3 spielt verrückt und ganz SWR3Land dreht durch:

SWR3 spielt mal wieder verrückt. Und wer nicht einschaltet ist selber Schuld. K1* hat die Discobeleuchtung an und tanzt zu Pipi Langstrumpf durch die Wohnung. *+ K2, Frau und ich Wenn die Nachbarn komisch schauen, einfach lauter drehen. Wile E. Coyote, Twitter, 27.12.2020, 14:17 Uhr

"@SWR3 spielt verrückt". Hat mich schon auf der Rückfahrt von meinen Eltern begleitet. Meine Playlist selten gehörter Lieder wächst und wächst. 1000 Dank dafür. 👌 #SWR3 DER | SCHWΛBE - bleibt daheim 😷, Twitter, 27.12.2020, 22:57 Uhr

#swr3 spielt heute wieder verrückt und es ist grandios 😅 https://t.co/G33Yqmk0Xd Tobias Beisel, Twitter, 27.12.2020, 10:49 Uhr

Die Kult-Musiksendung aus dem Radio gibt es für dich jetzt auch als Playlist. Kreuz und quer gibt es einen Musik-Mix wild durch alle Genres und Jahrzehnte. Alles, wirklich alles ist hier erlaubt – von der Gummibärenbande und den Schlümpfen zu den Wildecker Herzbuben, aber auch Bruce Springsteen oder Annenmaikantereit. Reinschalten und durchdrehen!

Schnee gab es dieses Jahr in SWR3Land, aber die Lifte haben dicht. Viele Wintersportler vermissen den Sport auf den Pisten, vor allem aber auch die Hüttengaudi danach. Wir haben die Aprés-Ski-Party als Playlist, damit du dir mit Mickie Krause & Co. ein bisschen winterliche Partystimmung nach Hause holen kannst.

Die fünfte Jahreszeit ist verrückt – egal ob Fastnacht, Fasnet, Fasching oder Karneval. Die SWR3-Musikredaktion hat Songs zusammengestellt, mit denen es sich perfekt feiern lässt, selbst im Corona-Jahr. Da fliegt das Konfetti, da geht die Polonäse von der Küche ins Wohnzimmer und zurück.

Aus dem Radio kennst du die SWR3 Party für zu Hause – die Samstagabend-Party mit den Musikwünschen aus SWR3Land. Unsere Musikredakteure haben die meistgewünschten Feier-Songs jetzt in eine Playlist gepackt. Mit den SWR3 Party Hits ist die Feierei jetzt jederzeit möglich, wir hängen die Discokugel in dein Wohnzimmer, wann immer du willst! Am besten gleich folgen, denn jede Woche gibt es neue Partysongs.

Du vermisst es, im Club abzutanzen und die Nacht zum Tag zu machen? Hier bekommst du Tracks aus den angesagtesten Clubs der Welt und Beats aus den Dance-Charts. House, Techno, Elektro – alles was du brauchst, um jede Besenkammer in einen Underground-Dancefloor zu verwandeln.

Auch wenn die Clubs gerade geschlossen sind, kannst du mal wieder richtig dancen: mit der SWR3 Indie Disco wird dein Wohnzimmer zur Tanzfläche! Mehr Rock als Elektro, mehr Indie als Mainstream. Schwitz dich durch mit Kraftklub, The Killers oder den Arctic Monkeys.

Der nächste Sommer kommt bestimmt und vielleicht hast du auch schon jetzt Lust, dir ein paar musikalische Sonnenstrahlen ins Wohnzimmer zu holen. Dafür gibt es die SWR3 Sommerhits, hier ist dein Cocktail am Strand, deine Party unter freiem Himmel – auf jeden Fall eine ganze Menge Summerfeeling in einer Playlist, zum Beispiel mit Alvaro Soler, Shakira oder Ofenbach.

Es gibt Songs, die sind einfach der perfekte Soundtrack dafür, im Auto zu sitzen und die Landschaft an sich vorbeiziehen zu sehen. Der Klassiker natürlich Wenn wir cruisen – aber es gibt noch mehr!