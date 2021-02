Ihre Debütsingle wurde ihr größter Hit: Daylight In Your Eyes. Anfang der 2000er startete die aus der Casting-Show Popstars hervorgegangene Girlgroup ihre Karriere. Ihr Comeback startet sie jetzt aber nur zu viert – mal wieder.

Anlässlich ihres 20-jährigen Jubiläums haben sich vier der fünf Gründungsmitglieder, nämlich Sandy Mölling, Lucy Diakovska, Jessica Wahls und Nadja Benaissa dazu entschieden, ihren Hit neu einzusingen und mit einem aktuellen Sound zu produzieren.

Hier die Celebration Version von Daylight In Your Eyes in voller Länge anhören:

In einem Interview haben die No Angels angekündigt, auch an einem neuen Musikvideo für die Celebration Version von Daylight In Your Eyes zu arbeiten. Die Tanz-Choregrafie dafür hätten sie in Videocalls geprobt.

Fans fragen: Was ist mit No Angel Vanessa Petruo?

Die No Angels sind aus der ersten Staffel der Castingshow Popstars entstanden – als fünfköpfige Girlgroup. Gemeinsam hatten sie vier Nummer-Eins-Hits, drei Nummer-Eins-Alben und haben mehr als fünf Millionen Alben verkauft. 2003 löste sich die Band zum ersten Mal auf, kam 2007 wieder zusammen, löste sich 2014 zum zweiten Mal auf und ist jetzt wieder da. Vanessa Petruo war bereits beim ersten Comeback nicht dabei – damals wegen ihrer Solo-Karriere. Mittlerweile hat sie sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. 2014 erzählte sie in einem Interview, dass sie Psychologie studieren wolle. Nach ihrem Abschluss arbeitete sie dann zunächst in der Jugendpsychiatrie an der Uniklinik in Dresden. Heute ist sie Doktorandin an der University of Southern Colifornia in Los Angeles.

Die No Angels 2001 von links nach rechts: Nadja, Lucy, Vanessa, Sandy und Jessica picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Gerüchte über No Angels Comeback

Schon Anfang des Jahres gab es erste Meldungen über ein mögliches Comeback der Girlgroup. Auch von einem Auftritt in einer großen Fernsehshow war die Rede. Ob es nach dem Musikvideo und der neuen Version zu Daylight In Your Eyes weitergeht, lassen sich die No Angels noch offen.

Übrigens: Daylight In Your Eyes gibt es auch in einer SWR3-Version