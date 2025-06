Die Familien-Recherche über den Papst von amerikanischen Journalisten der Zeitung „New York Times“ ergab glamouröse Verwandtschaft: Eine ganze Reihe Stars sind mit ihm blutsverwandt. Auch Madonna. Und so bekommen wir Antworten auf viele Fragen, die wir uns nie gestellt haben!



Trocken liest es sich so: In Zusammenarbeit mit Experten konnten die Journalisten der „New York Times “ bis zu Papst Leos 12. Urgroßeltern zurückgehen, die in den frühen 1500er Jahren geboren wurden. Und dabei kam auch dieses Detail raus:

Durch einen kanadischen Vorfahren, Louis Boucher de Grandpre, der in Quebec geboren wurde, ist der Papst mit zahlreichen kanadischen entfernten Cousins und Cousinen verwandt.

Durch diesen entfernten Vorfahren mütterlicherseits, der in den 1590er Jahren geboren wurde, ist Papst Leo XIV. ein Cousin entfernten Grades von: Pierre und Justin Trudeau, Hillary Clinton, Angelina Jolie, Justin Bieber, Jack Kerouac und Madonna. Bäm!

Dieses Ergebnis hat uns bei SWR3 inspiriert. Hier ein garantiert unechtes, mit KI erstelltes „Familienfoto“. Sieht man auch am doppelten Trudeau:

Wir haben KI ein Familienfoto erstellen lassen – garantiert nicht echt also! Bild ist KI-generiert



😇 Papst & 👑 Madonna – Was haben die wohl gemeinsam?

Madonna und Leo – auf den ersten Blick: Ein himmelweiter Unterschied in der Lebensplanung und wenig verwandschaftliche Übereinstimmung. Aber wenn man mal genauer hinschaut, gibt’s ein paar überraschende Parallelen:

🌍 Beide sind Superstars

Der Papst ist das religiöse Oberhaupt von über einer Milliarde Menschen.

Madonna ist die „Queen of Pop“ – kennt man einfach überall auf der Welt.

Ob im Petersdom oder im Stadion: Beide füllen Hallen.

🎤 Beide wissen, wie man eine große Bühne rockt

Der Papst kommt im Papamobil und Massen von Menschen jubeln ihm zu.

Madonna kommt mit Lichteffekten, Tänzern und Drama pur.

✝️ Religion ist ihr Thema

Der Papst lebt Religion, ist Stellvertreter Gottes auf Erden.

Madonna provoziert mit religiösen Symbolen – mit Kreuzen, Engeln und Gebeten

Stammbaum von Papst Leo ist international

Die anderen bisher identifizierten Vorfahren wurden in Frankreich, Italien, Spanien, den Vereinigten Staaten, Kuba, Kanada, Haiti, und Guadeloupe geboren. Seine Cousine sechsten Grades Madonna aus Michigan aber ist ihm vielleicht ja die ähnlichste – sie trägt immerhin einen religiösen Namen ...