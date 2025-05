Ab Mittwoch versammeln sich 133 Kardinäle und stimmen darüber ab, wer der neue Papst wird. Rund um das Ereignis gibt es aber kuriose Geschichten – hier lesen und schmunzeln!

Im Vatikan wird von diesem Mittwoch an ein neuer Papst gewählt: das Konklave. Zweieinhalb Wochen nach dem Tod von Papst Franziskus kommen 133 Kardinäle aus aller Welt in der Sixtinischen Kapelle zusammen, um ohne jeden Kontakt nach außen über dessen Nachfolge zu entscheiden. Mit einer Entscheidung wird am Mittwoch noch nicht gerechnet.

💡Wusstet ihr schon? Es heißt „das Konklave“! Das Wort kommt aus dem lateinischen und bedeutet übersetzt: „ Zimmer “ oder „ verschließbares Gemach “ und beschreibt, den Raum in dem die Wahl stattfindet, als auch die Wahl selbst.

Konklave? Nix da! Gamer wählen ihren neuen Papst in Online-Spiel

Während die Kardinäle noch mit der Wahl des nächsten Papstes beschäftigt sind, haben Online-Gamer mit dem Spiel „Fantapapa“ bereits ihr eigenes Kirchenoberhaupt bestimmt. Über 60.000 Spieler haben auf der Plattform ihre „Mannschaft“ aus elf Kardinälen aufgestellt – angelehnt an die italienische Leidenschaft für Fußball und Kirche.

Punkte gibt es für die Spieler bei korrekter Vorhersage zur politischen Haltung, dem Orden oder dem Papstnamen des künftigen Pontifex. In der Kategorie Papstnamen liegen Franziskus, Johannes und Leo vorn. Preisgelder gibt es keine – die Entwickler Pietro Pace und Mauro Vanetti, beide Aktivisten gegen Spielsucht, versprechen stattdessen „ewigen Ruhm“ für die Gewinner.

Weißer Rauch über dem Reichstagsgebäude. Einen neuen Kanzler haben wir schon – ein neuer Papst lässt noch auf sich warten:

Social-Media-Beitrag auf Instagram von swr3online

Wetten auf die Papst-Wahl? Das geht!

Während es bei Spiel „Fantapapa“ nur um Ruhm und Ehre geht, sieht es im „echten Wettgeschäft“ lukrativer aus. Große Wettanbieter – etwa in den USA – ermöglichen es, auf die Kardinäle und sogar auf die Möglichkeit zu setzen, dass dieses Jahr niemand gewählt wird. Rund 18 Millionen Menschen haben schon mitgemacht und Insider gehen davon aus, dass rund 100 Millionen Euro als Wetteinsätze zusammenkommen! Das macht die Papst-Wette mit zur „ertragreichsten“ nach den beliebten Sportwetten.

Auch die SWR3 Morningshow hat sich mit den Papst-Wetten befasst. Welche Quoten es für die verschiedenen Tipps gibt, könnt ihr hier nachhören:

SWR3 Morningshow 7.5.2025 Papst-Wetten: Das sind die Quoten! Dauer 2:32 min Auf den nächsten Papst wetten? Das geht! Mehr dazu in der SWR3 Morningshow.

Möglicher Papst singt „Skandal-Song“ 😱

Als aussichtsreicher Kandidat gilt unter anderem Kardinal Luis Antonio Tagle aus Manila (Philippinen). Von ihm ist nun ein Video aufgetaucht, das ihn singend bei einem Jugendgottesdienst zeigt. Erst mal nichts Schlimmes – das Problem ist für viele nur die Songauswahl. Und zwar performed Tagle das durchaus religionskritische Lied „Imagine“ von John Lennon. Dort heißt es in der ersten Zeile: „ Imagine there's no heaven (...) above us only sky “ (deutsch: Stell dir vor, es gibt keinen Himmel (...) über uns nur der Himmel).

Für die meisten ist „Imagine“ ein weltbekannter Klassiker mit einer Botschaft des Friedens – doch in den Augen einiger Anhänger von Tagle könnte die Songauswahl für einen potenziellen Papst zu kontrovers sein. Schließlich fordert der Text dazu auf, sich eine Welt ohne Himmel und Religion vorzustellen – eine Aussage, die in kirchlichen Kreisen durchaus für Stirnrunzeln sorgen dürfte.

Ihr habt Fragen zum Konklave und neuen Papst? Unsere Kollegen der tagesschau helfen euch weiter.

Die Papstwahl schlägt auf jeden Fall große Wellen. Bis weißer Rauch aufsteigt und damit der neue Papst gewählt ist, dürfte noch ein wenig Zeit ins Land gehen.