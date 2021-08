Ein Ex-Gefängnisinsasse, ein Ex-Drogenabhängiger und eine Ex-Prostituierte sitzen gemeinsam am Tisch... Das könnte eine Filmszene sein, bei uns ist es der Anfang vieler spannender Gespräche! Maximilian Pollux, Roman Grandke und Tara erzählen über ihr Leben entlang der sieben Todsünden.

Der Gangster, der Junkie und die Hure Podcast abonnieren Der Gangster, der Junkie und die Hure SWR3 Adresse des Podcasts Das ist die Adresse des RSS-Feeds. Wenn du diesen Podcast abonnieren möchtest, kopierst du am besten diese Adresse und gibst sie in deinem Podcatcher ein. ARD Audiothek

FYEO

Spotify

Apple Podcasts

Maximilian Pollux (Bild Mitte), Roman Grandke (Bild links) und Tara sprechen offen und authentisch miteinander und stellen sich Fragen, die einem unter den Nägeln brennen, die man sich als Außenstehender aber niemals trauen würde, zu fragen. Wie sind sie dahin gekommen? Was haben sie erlebt? Wie haben sie dieses Leben hinter sich gelassen? Und wie geht es ihnen jetzt? Sie erzählen das entlang der sieben Totsünden: Hochmut, Geiz, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und Faulheit. Denn genau dazwischen hat sich das Leben von Maximilian, Roman und Tara abgespielt. Jeden zweiten Donnerstag gibt es eine neue Folge auf SWR3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt!

Der Gangster – Drogen- und Waffen waren sein Leben

Maximilian Pollux war internationaler Drogen- und Waffenhändler, schwerstkriminell und zwei Jahre auf der Flucht, dann 10 Jahre in einem Hochsicherheitsgefängnis. Seit sechs Jahren ist er aus dem Knast raus, inzwischen Youtuber, Autor und hat zusammen mit seiner Frau einen Jugendhilfeverein für Kriminal-, Gewalt- und Drogenprävention gegründet. Er ist in Nürnberg geboren, 38 Jahre alt, lebt in Mainz und gibt Workshops an Brennpunktschulen.

Der Junkie – 20 Jahre Drogensucht

Roman Grandke, 1985 in Berlin geboren, stammt aus einer Suchtfamilie und hat 20 Jahre Drogenerfahrung, darunter alles von Alkohol bis Kokain. Er war Hartz-IV-Empfänger, Soldat, Mediengestalter und Fotograf. Seit zwei Jahren ist er clean und betreibt Präventionsarbeit, zum Beispiel mit seinem eigenen Podcast „Sucht & Ordnung“.

Die Hure – mit 18 in die Prostitution

Tara Titan (Name geändert), möchte anonym bleiben. Mit 18 Jahren hat sie angefangen, bei einer Escort-Agentur zu arbeiten und sich dann als Prostituierte selbstständig gemacht. Vier Jahre hat sie in dem Business gearbeitet, seit zwei Jahren ist sie raus.