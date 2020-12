SWR3 Das Magazin/Markus Vogt

Das mache ich bei SWR3: Fragebogenantworten formulieren, reportieren, redaktieren, telefonieren, sortieren, schwadronieren und schaunwirmalieren

So würde man mich zitieren:

…ein Traum!

Diese Songs höre ich immer wieder gern: Da draußen von Sarah Lesch oder Marble Maschine von Wintergatan und die Sachen von Laing passen eigentlich auch immer.

Das mag ich an SWR3Land am meisten: wie die Menschen hier reden - von „Ei Gude“ über Vistanöllchen, bis hin zu „tu misch ens ne Döner“

Darüber lache ich: Über mich, wenn ich mal wieder ein Fettnäpfchen getroffen habe.

Bei diesen Serien verlasse ich die Couch nicht mehr: zum Beispiel „The Night Manager“, „Messiah“, „Halt And Catch Fire“ oder „The Whitcher“

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: NIX – mein Besuch muss es so aushalten wie es jeweils gerade ist.

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: Ich bin ein ganz schlechter Folger…. Und wenn, dann vielleicht: Baustoffherstellern, DIY-Videos und den Hörspielen des Teams Edgar Linscheid und Stuart Kummer…

Auf diese Fragen wollte ich schon immer mal antworten:

Also eigentlich stelle ich hier die Fragen:

Wo ist das?

Wer will das?

Wie geht das?

Bis wann?

Und warum ist der Kram noch nicht in der Spülmaschine?

Meine Lieblingsbilder (Selfies) von mir auf dem Handy: