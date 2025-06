per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Sabrina Carpenter hat das Cover ihres neuen Albums „Man's Best Friend“ enthüllt und sorgt damit ganz schön für Aufregung. Warum es Kritik von den Fans gibt – hier erfährst du es.

Sabrina Carpenter hat das Foto selbst gepostet. Darauf sieht man die blonde Sängerin auf allen vieren. Vor ihr steht ein Mann – sein Gesicht ist nicht zu sehen. Er zieht an Carpenters Haaren. Dazu schrieb die 26-Jährige: „Mein neues Album 'Man’s Best Friend' erscheint am 29. August 2025.“

https://www.facebook.com/photo?fbid=1267816944701772&set=pcb.1267816964701770&locale=de_DE

Sabrina Carpenter veröffentlicht Album-Cover: So reagieren Fans auf das Foto

Für das Cover wird die Grammy-Gewinnerin aber schon kurz nach der Veröffentlichung kritisiert. Viele User finden es zu provokant.

Es ist kein besonders starkes Bild für Frauen. Ich denke, es ist ein Fehler, da die meisten deiner Fans Frauen sind. Ich als Opfer häuslicher Gewalt finde es unangenehm und würde dich lieber stark als so sehen wollen.

Mädchen, steh' auf. Habe etwas Respekt vor dir selbst.

Warum kann er nicht auf allen Vieren sein und sie packt ihn an den Haaren?

Trotz der vielen negativen Kommentare hat der Post auf Instagram innerhalb weniger Stunden mehr als vier Millionen Likes bekommen. Sabrina hat sich bisher nicht zu der Kritik geäußert.

Sabrina Carpenter provoziert mit Sex-Posen zum Song „Juno“

Sabrina Carpenter ist für ihre provokanten und auch erotischen Auftritte bekannt. Bei ihren Konzerten der „Short n'Sweet“-Tour stand sie zum Beispiel auch in Dessous auf der Bühne. Und: Bei der Performance ihres Songs „Juno“ zeigte sie immer eine Sex-Pose – in jeder Stadt eine andere. Unter anderem ihr Auftritt in Paris sorgte für ordentlich Wirbel. Damals imitierte die Sängerin eine Eiffelturm-Position.