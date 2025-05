per E-Mail teilen

in Pocket speichern

„Die Toten Hosen sind zurück!“ – „Die Toten Hosen gehen“ – was denn nun? Hier gibts alle News zur Band. Und das sind einige! Spoiler: Ja, die Toten Hosen gibt es bald wieder live!

Tourankündigung: Die Toten Hosen 2026 live mit „Trink Aus! Wir Müssen Gehen“

Richtig gehört: 2026 wird das Jahr der Toten Hosen. 🤘 Angekündigt ist eine fette Tour über zwei Monate im Sommer. Auch nach SWR3Land kommt die Band (klar, hier gibt es ja auch die tollste Crowd)! Und doch lässt der Tourname aufhorchen: „Trink Aus! Wir Müssen Gehen“. Wird hier etwa nicht nur eine neue Tour, sondern auch das Ende der Band angekündigt? Hier gibts alle Antworten:



Gleich zwei Konzerte spielen die Toten Hosen in SWR3Land. Im Juni kommen sie in die Landeshauptstadt Baden-Württembergs Stuttgart; im Juli nochmal nach Freiburg:



Stuttgart am 13.6.2026

Freiburg am 25.7.2026

Insgesamt 17 Termine stehen bei der „Trink aus!“-Tour an. Die meisten Konzerte finden in Deutschland statt. Aber auch ein paar Nachbarländer dürfen sich freuen:

Trink Aus! Wir Müssen Gehen – Tour 2026 08.06.26 LU-Esch/Alzette - Rockhal 13.06.26 DE-Stuttgart - Cannstatter Wasen 20.06.26 CH-Zürich - Stadion Letzigrund 27.06.26 DE-Frankfurt - Deutsche Bank Park 03.07.26 DE-Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena 04.07.26 DE-Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena 08.07.26 DE-München - Hans-Jochen-Vogel-Platz 11.07.26 DE-Berlin - Olympiastadion 18.07.26 DE-Köln - RheinEnergieSTADION 25.07.26 DE-Freiburg - Messeplatz 14.08.26 DE-Bremen - Bürgerweide 15.08.26 DE-Hannover - Messe 22.08.26 DE-Nohfelden - Bostalsee 27.08.26 DE-Hamburg - Trabrennbahn Bahrenfeld 29.08.26 DE-Dresden - Rinne 05.09.26 DE-Minden - Weserufer / Kanzlers Weide 12.09.26 AU-Wien - Ernst-Happel-Stadion

Das haben wir SWR3 Musikredakteur Dirk Scherer gefragt. Er hat darauf eine klare Antwort – nämlich abwarten:

Die Toten Hosen wissen was sie tun und der Titel ‚Wir müssen gehen’ ist für mich ganz klar ein Zeichen für eine Abschiedstour – aber wie lange die gehen wird, lasse ich mal offen.

Denn Campino habe ihm schon vor drei Jahren auf die Frage nach dem Ende der Band keine großen Hoffnungen mehr gemacht: Damals war vom Oktober 2022 die Rede. Überraschung: Der ist schon eine Weile vorbei. Campinos Antwort damals:

SWR3 Interview 12.5.2025 Campino über das Ende der Toten Hosen Dauer 0:50 min Wie lange werden die Toten Hosen noch spielen? Campino war sich mit 20 Jahren sicher, dass er mit 30 aufhören würde. Das ist jetzt schon ein bisschen her – doch irgendwann wird wirklich Schluss sein: Im SWR3 Interview wird Campino deutlich.

„Wir sind noch keine 60 und wir sind noch nicht nah dran“ sang Campino bisher in „Das Wort zum Sonntag“. Das haben die Toten Hosen jetzt neu getextet aufgenommen und eine 70 aus der 60 gemacht. Wann das Ende der Band also kommen wird: Wir sind gespannt. So eindeutig wie der Tourname scheint, ist das nämlich nicht.

Alle Fans aufgepasst: Zum Vorverkaufsstart gibt es Tickets nur über die Website der Toten Hosen selbst zu kaufen. Am Mittwoch, den 14.5. gehts los!

Sozialticket bei allen Konzerten

Die Toten Hosen bieten für jedes Konzert „Sozialtickets“, also vergünstigte Tickets an. So wollen sie die Konzerte auch Fans mit geringerem Einkommen ermöglichen. Dafür arbeiten sie mit lokalen Programmen zusammen, wie zum Beispiel dem Düsselpass oder dem München Pass.

Ein Ticket kostet damit noch 19,90€.