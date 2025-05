per E-Mail teilen

Baustellen, Streckensperrungen und Großereignisse: Das Bahnfahren in Rheinland-Pfalz dürfte in den nächsten Wochen viel Geduld erfordern. Betroffen sind vor allem Mainz und Koblenz.

Rund um Koblenz und Mainz starten am Wochenende Bauarbeiten der Deutschen Bahn. Das hat massive Folgen für alle Bahnfahrenden. Vor allem, weil in Mainz am Sonntag gleich zwei Großereignisse stattfinden: Der Gutenberg-Marathon und das Bundesliga-Spiel zwischen Mainz und Frankfurt.

Bahn-Sperrungen rund um Mainz

In Mainz an den Hauptbahnhof zu kommen, könnte schwer werden in den nächsten Wochen. Einige Strecken sind komplett gesperrt, auf anderen fallen Züge aus. Betroffen sind die Bahnstrecken von Mainz und Wiesbaden nach Frankfurt und von Bingen/ Ingelheim nach Mainz.

Die für die Rhein-Main-Region wichtigen S-Bahn-Linien 8 und 9 fahren von Samstag, dem 3. Mai bis Freitag, dem 23. Mai nicht zwischen Wiesbaden-Hauptbahnhof und Kelsterbach. Das heißt, dass es über den Flughafen keine durchgehende Verbindung zwischen Frankfurt, Mainz und Wiesbaden geben wird.

Einschränkungen gibt es außerdem auf der Strecke zwischen Mainz und Koblenz: An diesem Wochenende (3. und 4. Mai) sowie am darauffolgenden Wochenende gibt es eine Vollsperrung zwischen Ingelheim und dem Mainzer Hauptbahnhof.

Bahn-Verkehr in Koblenz eingeschränkt

Wer mit der Bahn nach oder von Koblenz fahren will, steht in den nächsten Wochen vor einem Problem: Sowohl nach Norden, als auch nach Süden gibt es Sperrungen.

Die Strecke zwischen Köln und Koblenz wird vom 2. Mai bis zum 19. Mai teilweise gesperrt: Auf der linken Rheinseite fahren in den kommenden beiden Wochen nördlich von Andernach gar keine Züge mehr. Die Streckensperrung betrifft auch viele Fernzüge wie ICE, IC und EC. Diese fallen zum Teil komplett aus oder werden über die rechte Rheinseite umgeleitet.

Auch südlich von Koblenz fallen Regionalzüge zwischen Koblenz und Mainz aus.

Alle Infos zu Sperrungen und Baustellen bei der Deutschen Bahn

Auf den gesperrten Strecken werden laut Deutscher Bahn Ersatzbusse eingesetzt. Außerdem bietet die Bahn Alternativrouten an. Reisende und Pendler müssen sich aber auf jeden Fall auf längere Fahrzeiten einstellen. Auskünfte und Hilfe gibt es natürlich in der Bahn App oder auf der Homepage und unter der 24h-Service Nummer: 0261-98887070.

Rheinland-Pfalz abgehängt vom Rest Deutschlands?

Die für den ÖPNV in Rheinland-Pfalz zuständige Ministerin Kathrin Eder fand deutliche Worte für die Verkehrssituation in ihrem Bundesland. Mit der zeitgleichen Sperrung mehrerer wichtiger Bahnstrecken von und nach Mainz habe das DB-Management dem Land den „ neuesten Tiefschlag “ versetzt, sagte sie im Landtagsausschuss.

Wir in Rheinland-Pfalz wissen im Moment, was es bedeutet, Opfer der DB zu sein.

Für alle, die bei so vielen Bahn-Baustellen doch lieber auf das Auto umsteigen: Mit dem SWR3 Verkehr wisst ihr, wo es läuft: