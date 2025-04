Alles neu macht der Mai! Vielleicht nicht alles, aber einige Änderungen stehen nächsten Monat an – zum Beispiel beim Biomüll, bei der Elternzeit und beim Beantragen von Pässen.

Termine, auf die ihr euch im Mai freuen könnt:

Eurovision Song Contest in Basel

Zehntausende Musikfans aus ganz Europa werden vom 10. bis zum 17. Mai 2025 in der Schweizer Grenzstadt erwartet: Basel ist Gastgeber des Eurovision Song Contest (ESC). Am 13. und 15. Mai finden die ESC-Halbfinals statt und am Samstag, den 17. Mai, steigt dann das große Finale. Für Deutschland treten die Geschwister Abor & Tynna an.

Der Besuch in Basel lohnt sich, auch wenn man keine Tickets für die Shows hat: Unter anderem wird die Sperrstunde in Basler Bars und Restaurants aufgehoben, es gibt eine ESC-Ausstellung, Chor-Angebote und mehr als 50 Open-Air-Konzerte.

SWR3 Grillen am 18. Mai 2025

Den 18. Mai solltet ihr euch im Kalender markieren: Wir haben ein Date an den Grills: Sternekoch Johann Lafer, Youtuberin Sally Özcan und IHR! Eins können wir jetzt schon versprechen: Es wird unfassbar lecker! Rezepte und Zutatenliste für das Grillen 2025 findet ihr hier!

Feiertage und verlängerte Wochenenden

Der Mai ist ein wunderbarer Monat: Er startet immer mit einem bundesweiten Feiertag und dieses Jahr liegt der 1. Mai besonders günstig auf einem Donnerstag. Mit dem Freitag als Brückentag bietet sich das perfekt für ein langes Wochenende an. Und es ist nicht das einzige: Christi Himmelfahrt am Donnerstag, den 29. Mai, ist auch ein bundesweiter Feiertag.

VfB Stuttgart im DFB-Pokalfinale

Am 24. Mai tritt der VfB Stuttgart im Finale des DFB-Pokals in Berlin gegen Arminia Bielefeld an. Für alle, die nicht nach Berlin fahren, organisieren die Stadt und der VfB Stuttgart gemeinsam ein Public Viewing auf dem Stuttgarter Schlossplatz. 35.000 Menschen sollen dort Platz finden.

Neuerungen und Regeländerungen ab Mai 2025

Strengere Regeln für Biomüll- Entsorgung

Verbraucherinnen und Verbraucher müssen ab Mai besser auf ihre Mülltrennung achten. Ist in der Bio-Tonne zu viel Plastik, Steine, Glas oder sonstiger Müll, der dort nicht reingehört, kann die Müllabfuhr die Tonne stehen lassen. Laut Verordnung gilt das für Verunreinigungen von maximal drei Prozent. Überprüft werden soll der Inhalt mit Künstlicher Intelligenz, Detektoren, die die Tonne scannen, oder per Sichtkontrolle.

Digitale Bilder für Ausweis und Reisepass

Wer einen Personalausweis oder einen Reisepass beantragt, braucht ab Mai kein ausgedrucktes Passfoto mehr. Stattdessen muss das Passbild digital mitgeliefert werden. Beim Fotos machen muss man darauf achten, dass die Bilder auch digital mitgegeben werden. Bis Ende Juli dieses Jahres gilt jedoch eine Übergangsfrist. Außerdem kann man sich ab Mai neue Reisepässe und Personalausweise direkt per Post an die Meldeanschrift senden lassen.

Elternzeit einfacher beantragen

Eltern, deren Kinder nach dem 1. Mai geboren werden, können ihre Elternzeit ganz einfach per E-Mail beantragen. Das erleichtert die Antragstellung sowie die Kommunikation zwischen Eltern und Arbeitgebern, heißt es vom Bundesfamilienministerium als Begründung. Auch der Arbeitgeber kann den Antrag jetzt in digitaler Form bestätigen oder ablehnen.

Mehr Freiheit bei der Wahl des Nachnamens

Eheleute in Deutschland haben ab Mai mehr Freiheit bei der Wahl ihres Nachnamens. Etwa sind künftig auch Doppelnamen als Familiennamen möglich. Bislang konnte nur einer oder eine der Ehepartner den Doppelnamen annehmen. In der Regel soll dieser durch einen Bindestrich getrennt werden. Er kann künftig aber auch zusammengeschrieben werden.

Eltern können zudem ihren Kindern künftig einen Doppelnamen geben, der sich aus ihren Familiennamen zusammensetzt. Scheidungs- und Stiefkinder können eine Namensänderung von Mutter oder Vater für sich übernehmen. Volljährige Kinder können vom Nachnamen eines Elternteils zum Nachnamen des anderen Elternteils wechseln.

Technische Entwicklungen ab Mai 2025

Whatsapp wird auf älteren Geräten nicht mehr unterstützt

Der Messenger-Dienst Whatsapp wird zukünftig nur noch auf Geräten unterstützt, die mindestens über das Betriebssystem iOS 15.1 oder Android 5.0 verfügen. Für ältere Versionen wird die Software ab 5. Mai nicht mehr unterstützt.

Microsoft schaltet Skype ab

Das US-Unternehmen Microsoft hat angekündigt, im Mai seinen Videotelefonie-Dienst Skype abzuschalten. Demnach soll das Angebot ab dem 5. Mai nicht mehr zu erreichen sein. Nutzerinnen und Nutzer haben die Möglichkeit, bis dahin noch auf das kostenlose Angebot von Microsoft Teams umzusteigen. Darauf soll den Angaben zufolge in Zukunft der Fokus des Unternehmens liegen.