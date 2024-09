Welche Brückentage und Feiertage gibts in 2025? Wenn du clever planst, kannst du jetzt besonders viel Urlaub rausholen! Hier gibt es den Überblick, speziell auch für BW und RLP!

Die Sommerferien in SWR3Land sind rum und die meisten wieder zu Hause. Aber noch ist das Jahr nicht vorbei! In 2024 gibts noch ein paar Feiertage und Brückentage, den Überblick findest du hier bei uns. An Weihnachten kannst du zum Beispiel noch 4 Urlaubstage nehmen und so 12 freie Tage bekommen.

Und warum nicht auch gleich den Urlaub fürs neue Jahr angehen? Die Brückentage und Feiertage für 2025 stehen jedenfalls fest und wer frühzeitig plant, kann sich schon jetzt auf den nächsten Sommer freuen!

Du willst einen Urlaub in Südtirol gewinnen? SWR3 verschenkt Reisegutscheine im Wert von 4.000 Euro!

Brückentage & Feiertage 2025: So kannst du besonders clever Urlaub planen!

Neun Feiertage haben wir in 2025, die für alle gelten – bundesweit für alle Bundesländer.

Die gute Nachricht gleich vorweg für alle Arbeitnehmer: Keiner der bundesweit geltenden Feiertage fällt in 2025 auf einen Samstag oder Sonntag.

Bundesweite gesetzliche Feiertage 2025 Neujahr Mittwoch, 1. Januar Karfreitag Freitag, 18. April Ostermontag Montag, 21. April Tag der Arbeit Donnerstag, 1. Mai Christi Himmelfahrt Donnerstag, 29. Mai Pfingstmontag Montag, 9. Juni Tag der Deutschen Einheit Freitag, 3. Oktober 1. Weihnachtstag Donnerstag, 25. Dezember 2. Weihnachtstag Freitag, 26. Dezember

Übrigens: Weder Heiligabend noch Silvester sind gesetzliche Feiertage. Wer hier frei haben will, muss Urlaub nehmen. In einigen Betrieben ist es über Sonderregelungen gelöst, sodass Arbeitnehmer auch hier grundsätzlich frei haben können. Am besten beim Arbeitgeber informieren!

Drei zusätzliche Feiertage gibt es in 2025 für alle, die in Baden-Württemberg arbeiten. Einer davon fällt auf einen Samstag, ein Donnerstag (juhuuuu, Brückentag-Option!) ist aber auch dabei und ein verlängertes Wochenende mit einem Montag gleich im Januar:

Feiertage 2025 in Baden-Württemberg Heilige Drei Könige Montag, 6. Januar Fronleichnam Donnerstag, 19. Juni Allerheiligen Samstag, 1. November

Einen Feiertag weniger als in BW gibt es in 2025 in Rheinland-Pfalz. Immerhin ein Donnerstag ist im Juni zu Fronleichnam auch dabei – vielleicht bietet sich da ein kleiner Urlaub an, und sei es zu Hause?

Feiertage 2025 in Rheinland-Pfalz Fronleichnam Donnerstag, 19. Juni Allerheiligen Samstag, 1. November

Urlaubsplanung in der Arbeit Je nach Arbeitgeber gibt es unterschiedliche Regeln für die Urlaubsplanung. Manchmal sollen sich Mitarbeiter untereinander absprechen, wer welche Brückentage bekommt. In manchen Betrieben gilt aber auch „ wer zuerst kommt, mahlt zuerst “. Je nachdem, wie es bei dir ist, hast du einen Vorteil, wenn du deine Urlaubsplanung frühzeitig angehst. Klar ist aber: Je besser du vorbereitet bist, desto besser kannst du auch verhandeln und bekommst, wenn du es gut durchkriegst, ein bisschen mehr Freizeit für deine Urlaubstage raus!

Diese 9 Städte sind echte Insider-Reiseziele!

Natürlich ist es nicht immer „ Wünsch dir was “ – wir können nicht immer einfach beliebig freinehmen, wo es am besten passen würde. Trotzdem ist es gut für den Überblick, wann die besten Zeitpunkte sind, um bei der Urlaubsplanung möglichst viel Freizeit mit wenigen Urlaubstagen rauszuholen. Hier ein paar Vorschläge:

Brückentage & Feiertage in 2025 optimal nutzen Freie Tage insgesamt Feiertage im Zeitraum Einsatz Urlaubstage 12 bis 13 Tage (25. Dezember 2024 bis 5./6. Januar) 3 Feiertage (1. und 2. Weihnachtsfeiertag, Neujahr und Heilige Drei Könige für BW) 5 Urlaubstage für BW, 6 für RLP 5 Tage (1. bis 5. Januar) 1 Feiertag (Neujahr) 2 Urlaubstage 16 Tage (12. bis 26. April) 2 Feiertage (Karfreitag , Ostermontag) 8 Urlaubstage 17 Tage (18. April bis 4. Mai) 3 (Karfreitag, Ostermontag, Tag der Arbeit) 8 Urlaubstage 4 Tage (1. Mai bis 4. Mai) 1 Feiertag + Brückentag (Tag der Arbeit) 1 Urlaubstag 23 Tage (26. Mai bis 15. Juni) 2 Feiertage (Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag) 13 Urlaubstage 4 Tage (29. Mai bis 1. Juni) 1 Feiertag + Brückentag (Christi Himmelfahrt) 1 Urlaubstag 16 Tage (7. bis 22. Juni) 2 Feiertage Pfingstmontag, Fronleichnam) 8 Urlaubstage 9 Tage (10. bis 18. Juni) 1 Feiertag (Pfingstmontag) 4 Urlaubstage 9 Tage (27. September bis 5. Oktober) 1 Feiertag (Tag der Deutschen Einheit) 4 Urlaubstage 16 Tage (20. Dezember bis 4. Januar 2026) 3 Feiertage (1. und 2. Weihnachtstag, Neujahr) 7 Urlaubstage

Wenn du jetzt einen Überblick hast, wann sich der Urlaub in 2025 besonders lohnt, fehlt ja eigentlich nur noch das Reiseziel. Und da können wir mit SWR3 die Entscheidung erleichtern – wir spendieren dir eine Reise für wann immer du sie machen möchtest:

Gewinne bei SWR3 Reise-Gutscheine für einen Urlaub in Südtirol – pro Gewinn mit Begleitperson im Wert von 4.000 Euro! Mitmachen kannst du hier:

Urlaub planen für 2025 – wie machst du es?

Wie läuft die Urlaubsplanung bei dir? Kannst du dir freinehmen, wann du möchtest oder musst du dich abstimmen? Schreib uns gern in die Kommentare am Ende des Artikels! ☟