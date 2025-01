Wie ist das Wetter in deinem Lieblings-Ski- oder Wintersportgebiet und liegt genug Schnee für deinen Ausflug? Checke in den SWR3 Webcams das Bergwetter in Deutschland aus!

Am Wochenende mal ein Ausflug in den Schnee oder doch ein Urlaub im geliebten Skigebiet? Aber wie ist das Wetter vor Ort? Liegt genug Schnee oder ist viel los? Mit den SWR3 Webcams kannst du ganz einfach das Bergwetter in den Skigebieten in und um SWR3Land checken!

Allein in Baden-Württemberg gibt es rund 120 Skigebiete. Da kommen Wintersportbegeisterte auf ihre Kosten! Bevor ein Ausflug am Wochenende oder ein Urlaub geplant wird, ist der Blick auf das Wetter in unseren Webcams durchaus hilfreich.

Wenn der Schnee mal ausbleibt oder der Regen vorherrscht, gibt es von uns ultimative Ausflugstipps:

Wenn du Wintersport-Fan bist, kennst du bestimmt diese Skigebiete in Baden-Württemberg:

Über die Links gelangst du auf die Webcams der einzelnen Ski- und Wintersportgebiete. Unten findest du noch zwei ausgewählte Webcams direkt auf unserer Seite.

Webcam Bad Teinach-Zavelstein

Webcam Freiburg: Bergstation Schauinslandbahn

Die Kollegen von Outdoorliebe haben auf ihrem Instagram-Kanal besondere Rodelstrecken gesammelt:

Neben Baden-Württemberg bietet auch Rheinland-Pfalz 21 Skigebiete und sorgt hier bei den richtigen Wetterverhältnissen für Schneespaß. Diese Skigebiete sind in Rheinland-Pfalz sehr beliebt:

Das Wetter in Maikammer in Rheinland-Pfalz checken? Kein Problem! Die Webcam zeigt dir, wie es aktuell aussieht.

Webcam Maikammer

Ob im Allgäu oder in den Alpen: Bayern bietet eine Vielzahl an Skigebieten. Vielen wird gleich Garmisch-Partenkirchen einfallen, wenn sie an das Neujahrsspringen und andere Wintersportveranstaltungen denken. In vielen Orten gibt es gleich mehrere Skigebiete, Lifte und Möglichkeiten, um sich im Schnee einmal auszutoben:

Webcam Nebelhorn in Oberstdorf

Webcam Kleinwalsertal und Fellhorn bei Oberstdorf

Webcam Aschau

Webcam Bayrischzell

Webcam Lockstein in Berchtesgaden

Webcam Bergstation Oberstaufen

Skifahren außerhalb von Deutschland ist vielleicht für einen kurzen Ausflug am Wochenende nicht immer geeignet, aber für einen Urlaub bietet sich der Blick nach Österreich an.

Die Schweiz bietet mit den Alpen und ihrem bergigen Land hervorragende Bedingungen für einen Ausflug in den Schnee:

Neben Österreich und der Schweiz bietet Frankreich nahe der deutschen Grenze in den Vogesen wunderbare Wintersportgebiete:

Neben Baden-Württemberg und Bayern haben auch andere Bundesländer in Deutschland noch Skigebiete. Hessen, Thüringen, aber auch Rheinland-Pfalz bieten für die ganze Familie Winterspaß auf Rodelpisten und Skihängen. Es empfiehlt sich also, mal vor der eigenen Haustür zu schauen, ob nicht sogar in der Nähe ein Skigebiet ist, das ihr noch nicht kennt.

Webcam Fichtelberg in Oberwiesenthal in Sachsen

Webcam Thale in Sachsen-Anhalt

Webcam Postwiese in Winterberg in Nordrhein-Westfalen

Webcam Hohegeiß in Niedersachsen

Webcam Seilbahn in Willingen in Hessen

Verkehr in den Skigebieten

Wenn auf den SWR3 Webcams das Wetter für ordentlichen Schneespaß aussieht, sind vermutlich viele auf dem Weg ins Skigebiet. Da sind Winterreifen unerlässlich! Wusstest du eigentlich, was das Verkehrszeichen mit der Schneeflocke bedeutet? Wir haben die Antwort:

