Ihr kennt die Tiere im lokalen Wildpark inzwischen schon beim Vornamen – und sie euch auch? Dann wird es dringend Zeit für ein bisschen Abwechslung. Hier kommen unsere Ausflugstipps.

Was hat SWR3Land alles zu bieten? Lasst uns gemeinsam die schönsten, abenteuerlichsten und ungewöhnlichsten Ausflugsziele sammeln. Wir machen hier schon mal den Anfang:



Seid ihr zu Besuch in Baden-Württemberg, oder wollt ihr eure Heimat mal von einer ganz neuen Seite kennenlernen? In beiden Fällen haben wir was für euch: von Schwindel erregenden Höhen bis ganz tief hinein. ⬇

Blaubeuren bei Ulm: Ausflug zu türkisblauem Wasser

Bock auf Lagune und türkisblaues Wasser? Dafür müsst ihr nicht in die Südsee reisen – zumindest nicht für das perfekte Instagram-Foto. Das kriegt ihr auch in Blaubeuren, in der Nähe von Ulm, am Blautopf.

Das Wasser dort ist schillernd blau – fast so schön wie das Wasser in Thailand. Eignet sich nur nicht so gut zum Baden. Aber ein Ausflug dorthin lohnt sich allemal und geht ganz ohne Flugzeug.

Woher bekommt der Blautopf seine Farbe? An manchen Tagen sieht das Wasser im Blautopf fast schon unnatürlich blau aus. Das liegt an der Wasserzusammensetzung: Das reine Quellwasser enthält eine Menge winzige Kalkpartikel (Millionstel eines Millimeters groß). Die Partikel sorgen dafür, dass das Sonnenlicht wie bei einem Prisma unterschiedlich stark gestreut wird. Diesen (Rayleigh-)Effekt kennen wir auch beispielsweise vom Sonneruntergang – im See aber eben nicht mit Rot- sondern Blautönen. Deshalb wirkt der Blautopf auch nicht immer gleich blau: Der Lichteinfall bestimmt, wie stark oder schwach der Effekt ausgeprägt ist.

Von SWR Wissen gibt es übrigens ein Mystery-Abenteuerspiel mit Virtueller Realität über den Blautopf. Hier könnt ihr es anschauen:

Mit dem SWR in virtuelle Realitäten abtauchen: „Blautopf VR“

Action-Ausflug in Baden-Württemberg: Hirschgrund Zipline Area in Wolfach

„ Wir brauchen Actioooon! “ Kein Problem: Das gibts in der Zipline Area in Wolfach. Bis zu 80 Meter hoch über dem Boden rauscht das Adrenalin durch eure Adern. Die kürzeste Zipline-Strecke ist 220 Meter lang, Hartgesottene können sich auf mehr als einen halben Kilometer steigern.

SWR3-Redakteur Kevin Frisch wird die Zipline Area während der SWR3-Morningshow diese Woche übrigens selbst besuchen und live während der Fahrt berichten! Hier reinhören:

Ausflug zur Wimsener Höhle auf der Schwäbischen Alb

In der Wimsener Höhle könnt ihr etwas erleben, das deutschlandweit einzigartig ist: Sie ist die einzige per Kahn befahrbare Höhle. Beim flachen Eingang muss der Eine oder Andere vielleicht den Kopf einziehen, danach werdet ihr aber mit einer beeindruckenden Wasserhöhle belohnt.

Übrigens wird die Höhle seit den 90er Jahren auch wissenschaftlich untersucht: Taucher haben vor mehr als 20 Jahren mit der Vermessung begonnen und seitdem über 300 Meter an Unterwassergängen gefunden.

Selten gewordenes Ausflugsziel: das Hochmoor bei Kaltenbronn

Nur ein Prozent der Moore in Deutschland wurden noch nicht als tot deklariert. Trockenlegungen, immer trockenere Sommer und Torfabbau haben für den krassen Rückgang gesorgt.

Deshalb ist das Hochmoor in Kaltenbronn ganz besonders: Seit 11.000 Jahren baut sich dort aller Widrigkeiten zum Trotz eine circa acht Meter dicke Torfschicht auf. Das Moor gehört zu den ältesten Deutschlands und kann über einen ein Kilometer langen Holzsteg direkt über das Moor besichtigt werden. Definitiv einen Besuch wert, solange es Moore noch gibt.

Warum die Zukunft des Hochmoors bei Kaltenbronn alles andere als sicher ist, erklärt unsere Kollegin von SWR Wissen:

Rheinland-Pfalz kann nicht nur Wein und Moselschifffahrten. Mit den Ausflugszielen, die wir zusammengestellt haben, könnt ihr euch auspowern, (fast) in ferne Länder reisen und einen Weltrekordhalter bestaunen.

Ninja-Parcour im Sprungpark in Limburgerhof

Trampolin springen ist lange nicht so easy, wie wir es von früher vielleicht in Erinnerung haben. Im Sprungpark in Limburgerhof könnt ihr euch so richtig auspowern! Ihr glaubt, das reicht euch nicht? Keine Sorge. Der Sprungpark hat auch einen Ninja-Parkour. Spätestens da sollten alle auf ihre Kosten kommen.

Weiterer Pluspunkt: Beim Sprungpark muss man für Sport nicht nach draußen gehen und sich durch den Regen quälen. Mehr Ausflugstipps für schlechtes Wetter findet ihr weiter unten im Artikel. 👇

Ausflugsziel Grand Canyon – ähhh Altschlossfelsen Pfälzerwald!

Spektakuläre Felsen, rotes Gestein in der Abendsonne – wenn ihr jetzt noch nen Pickup vor diese Landschaft stellt, kriegt ihr wahrscheinlich Nachrichten von euren Freunden: „ Hä, du machst nen Roadtrip durch den Grand Canyon? “

Dann könnt ihr euch entscheiden zwischen „mit USA-Flaggen-Emoji antworten“ – oder die Wahrheit sagen: Ne, Wandertour rund um die Altschlossfelsen im Pfälzerwald an der Grenze zu Frankreich. Superschön.

Ihr braucht Action und sucht noch nach guten Mountainbike-Strecken in SWR3Land? Voilà – für Schrammen beim Biken können wir aber nichts! 😊

Ausflug zum Geysir – in Rheinland-Pfalz?!

Für alle, denen Island ein bissen zu weit weg ist: Der höchste Kaltwassergeysir der Erde befindet sich bei Andernach, im Landkreis Mayen-Koblenz. Bis zu 60 Meter hoch kann die Fontäne spucken. Der Geysir liegt auf einer Halbinsel im Rhein, ist also ein doppelt gutes Reiseziel.

Insgesamt gibt es nur etwa zehn bis zwölf Kaltwassergeysire auf der Welt. Man muss sich das wie eine große Mineralwasserflasche vorstellen, die man schüttelt. Es steigt Gas auf und reißt das Wasser mit in die Höhe. Alle 100 Minuten spuckt der Kaltwassergeysir in Andernach seine Fontäne aus.

Bevor ihr im Gewitter an der Zipline steht oder die Altschlossfelsen nur noch als Regenunterstand nutzen könnt, checkt unbedingt das Wetter für die Ausflugsregion. Den Ausflug abzubrechen, wäre wirklich ärgerlich:

Vom Wetter lassen wir uns die Stimmung aber nicht vermiesen. Auch bei Regen oder Sturm gibt es viele schöne Ausflugsziele in SWR3Land: Hier haben wir acht davon gesammelt, damit euer Urlaub, der freie Tag oder das Wochenende auf jeden Fall zum Highlight wird!

Städtetrip in BW, wo (vermeintlich) keiner hin will?

Hände hoch, wer im Leben noch keine Schlösser, Burgen oder andere historische Prachtbauten besucht hat? Eben. Wie wärs zur Abwechslung mit ein bisschen Kontrastprogramm? Geben wir Städten mit schlechtem Image eine Chance.

Pforzheim hat beispielsweise viel mehr zu bieten, als man auf den ersten Blick meinen könnte! Auf der Autobahn bei Pforzheim ist sowieso immer Stau. Dann kann man auch einfach mal die nächste Ausfahrt nehmen! 😉

Wir sind uns sicher, dass euch noch viel mehr tolle Ecken in SWR3Land einfallen. Deshalb seid ihr jetzt gefragt: Was sind eure Geheimtipps in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz? Kommentiert sie unter diesem Artikel! ⬇