Hier findet ihr 7 witzige Abwesenheitsnotizen, mit denen ihr eure Kolleginnen und Kollegen daran erinnern könnt, dass ihr gerade Urlaub habt (und nicht gestört werden wollt 🤪).

Sobald der Urlaub ansteht, ist die Abwesenheitsnotiz für die meisten eine der letzten Aufgaben vor der wohlverdienten Auszeit. In einigen Unternehmen sind diese schon vorgefertigt. Aber an alle, die diese Nachricht selbst verfassen dürfen: Hier findet ihr Inspiration für kreative und lustige Abwesenheitsnotizen zu verschiedenen Anlässen.

Urlaub geht natürlich in jedem Monat, zu jeder Jahreszeit und muss auch an keinen Feiertag gebunden sein. Deshalb sind hier Abwesenheitsnotizen für euren Urlaub, die einfach immer funktionieren:

1. Abwesenheitsnotiz für den Urlaub: „Hilfe, mein Radio ist zu laut.“

„Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte was? Sorry, mein Radio ist voll aufgedreht und der Lautstärkeknopf ist abgefallen. Ich bin auf dem Weg in den Urlaub. Bitte? Ne, kann euch leider immer noch nicht verstehen. Mensch, das ist ja blöd. 🤷 Probiert es einfach ab dem TT.MM.JJJJ wieder. Bis dahin könnt ihr ja auch mal reinhören: https://www.swr3.de/musik/webradio/index.html“

Falls du noch keine gute Idee für den Namen der nächsten Urlaubs-Whatsapp-Gruppe hast, dann schau bei unserem Whatsapp-Gruppen-Namen-Generator vorbei und lass dich inspirieren:

2. Abwesenheitsnotiz für den Urlaub: „Klopf, Klopf. Ich bin nicht da!“

„Hallo, bevor wir uns den Inhalt deiner Nachricht anschauen, zuerst ein kleiner Witz: Klopf, klopf! Wer ist da? Ich nicht! Ja, genau und es ist auch kein Witz. 😉 Ich bin bis zum TT.MM.JJJJ im Urlaub und nicht erreichbar. Falls es etwas Dringendes gibt, das nicht auf meine Rückkehr warten kann, dann schreib gerne eine Nachricht an meine Kolleginnen und Kollegen. Bis dahin, alles Gute! ☺️“

Keine Idee wohin es gehen soll, dann schau hier rein: Diese Städte könnten dein nächstes Urlaubsziel werden:

Feiertage gibt es jedes Jahr wieder und die Tage drumherum nehmen sich viele Leute gerne frei. Deshalb eignen sich hier thematisch passende Abwesenheitsnotizen für diese Tage sehr gut.

3. Abwesenheitsnotiz für den Urlaub: „Weihnachtsstimmung und Kamingeknister.“

„Hallo-ho-ho und danke für deine E-Mail. Ungünstigerweise bin ich vom TT.MM.JJJJ bis zum TT.MM.JJJJ im Weihnachtsurlaub. Doch bevor du neidisch wirst, habe ich etwas, für dich: Hier ist ein 10-stündiges Video von einem knisternden Kamin, damit du auch ein wenig Weihnachtsstimmung bekommst. Wenn dich das nicht in Feiertagsstimmung versetzt (oder in den Schlaf), dann weiß ich auch nicht weiter.🎄 Ich wünsche frohe Weihnachten und einen guten Rutsch! ❄️☃️“

Um mehr freie Tage aus deinen Urlaubstagen zu bekommen, haben wir dir hier erklärt, wie du deinen Urlaub am besten legen solltest:

4. Abwesenheitsnotiz für den Urlaub: „Sorry, muss Ostereier suchen!“

„Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier wird euch bis zum TT.MM.JJJJ keiner antworten können. Das ist natürlich enttäuschend, aber leider bin ich damit beschäftigt, die ganzen Ostereier, die bei mir aus dem Nichts aufgetaucht sind, einzusammeln. Bis dahin bin ich bedauerlicherweise nicht erreichbar, aber dafür hat mein kleiner Kollege etwas für euch:

{\__/}

( • . •)

/ >🥚

Frohe Ostern! 🐰“

Eiersuche und Osterglück anstelle von Bildschirmleuchten und Arbeitsstress. Mit einer Abwesenheitsnotiz wissen die Kollegen über den Urlaub Bescheid. IMAGO Bihlmayerfotografie

Gerade im Sommer gehen viele Leute im Urlaub. Das erkennt man häufig auch an den Abwesenheitsnotizen, die bei den Zurückgebliebenen ins Mailfach kommen. Damit die Kollegen und Kolleginnen etwas zum Schmunzeln bekommen, sind hier paar Abwesenheitsnotizen für euren nächsten Urlaub:

5. Abwesenheitsnotiz für den Urlaub: „Der Empfänger isst gerade Pasta!“

„Hallo zusammen, es sieht so aus, als hättest du den Posteingang von (Name) erreicht. Ich fürchte, er/sie kann gerade nicht auf diese Mail antworten. Warum nicht? Weil er/sie gerade damit beschäftigt ist, in Italien Pasta zu essen. Bitte hinterlasse eine Nachricht (oh, Moment, das hast du ja schon getan) und ab dem TT.MM.JJJJ gibt es eine Antwort. In Notfällen wende dich gerne an die Kolleginnen und Kollegen.🍝“

Falls du dich fragst, wie viel Trinkgeld du beim Pasta-Essen an das Personal geben solltest, dann findest du hier im Artikel die Antwort drauf:

6. Abwesenheitsnotiz für den Urlaub: „Dummes Navi, bin in den Bergen gelandet!“

„Hallo lieber Verfasser, ich habe mich leider auf dem Weg zur Arbeit verfahren und bin wohl irgendwie in den Bergen gelandet. Muss jetzt wohl oder übel durch wunderschöne Wälder wandern und die traumhafte Natur genießen. Aber ich komme vielleicht am TT.MM.JJJJ zurück. Aber falls es schneller gehen muss, dann können dringende Angelegenheiten gerne an meine Kollegen weitergeleitet werden. 🏔️“

Völlig entspannt und unbehelligt von den Kollegen durch die Wälder wandern: Mit der Abwesenheitsnotiz wissen die Kollegen über den Urlaub Bescheid. IMAGO Herrmann Agenturfotografie

7. Abwesenheitsnotiz für den Urlaub: „Viel zu warm für mein Gerät!“

„Es tut mir wahnsinnig leid… Leider kann ich diese Nachricht nicht lesen, weil die Sonne mich so sehr blendet. Außerdem kommt mein Gerät auch gar nicht mit der herrlichen Hitze hier im Urlaub zurecht. Anrufe sind wahrscheinlich auch sinnlos, weil das Meer so laut rauscht. Ab dem 14.10. dürfte das "Problem" gelöst sein. Wenn es zwischenzeitlich etwas Dringendes gibt, bitte bei meinen KollegInnen melden. Liebe Grüße!“