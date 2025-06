Schwarze Katze, Freitag, der 13., ... kennen wir alles. Aber Aberglaube? Die schwarze Katze begrüßt mich inzwischen mit einem High Five – die glaubt selbst an nichts mehr. Wir brauchen was Neues!

Bei uns wird Service noch großgeschrieben – auch an einem Freitag, den 13. lassen wir euch nicht im Stich. Und in der SWR3 Morningshow haben wir gehört: Ihr habt dringenden Aberglaube-Nachschub-Bedarf! Deshalb haben wir unsere Korrespondenten auf der ganzen Welt gefragt, ob sie denn nicht ein bisschen Inspiration für uns hätten. Spoiler: Haben sie.

SWR3 Morningshow 12.6.2025 Aberglaube reloaded: Was bringt in anderen Ländern Glück und Pech? Dauer 2:41 min Der Frage ist die SWR3 Morningshow nachgegangen und hat die Korrespondenten gefragt.

Deshalb kommen hier – nur für euch – Aberglauben aus sieben anderen Ländern, damit ihr endlich wieder das Quäntchen Magie im Alltag spürt!



Welchen Aberglauben kennt ihr aus anderen Ländern? Schreibt es unten in die Kommentare!

Frankreich bietet uns den perfekten Gegenentwurf für den „Unglückstag" Freitag, den 13.: Bei unseren Nachbarn soll der Tag Glück bei Lotterien bringen! Ob das nur für französische Lotterien oder auch in SWR3Land gilt, haben sie leider nicht spezifiziert. Wir kreuzen jedenfalls die Finger für euch! Wer an Freitag, den 13. Lose kauft, dem muss schließlich auch auf Französisch die Daumen gedrückt werden.

„ Wer einen Schlüssel auf den Tisch legt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren “ – so war doch das Zitat von Karl Lagerfeld, oder? Nicht ganz, die Schweden würden aber vermutlich zustimmen. Dort stand der Schlüssel nämlich lange für Reichtum und Kontrolle – wer ihn auf den Tisch legt, verliere genau das, so der Aberglaube.

Wer den Schlüssel nicht die ganze Zeit in der Tasche tragen will, kann ihn zur Not auf einen Stuhl legen (so streng sind sie da nicht), aber bitte niemals offen auf den Tisch! Zumindest nicht in diesem Land.

Die Franzosen haben uns Freitag, den 13. gerettet – dafür vermiest uns Spanien den Dienstag: Ihr wollt an einem Dienstag, den 13. heiraten? Ganz schlechte Idee. Allein schon zu reisen (egal in welche Länder), solltet ihr am besten vermeiden, wenn ihr das Unglück nicht herausfordern wollt!

Wir wollen aber nicht den Teufel an die Wand malen – was unser Korrespondent Marc Hoffmann in Madrid sagt, klingt ehrlich gesagt auch nach einer ganz guten Ausrede, mal die Füße hochzulegen! 😉

Bleib einfach zuhause. Bloß nichts vornehmen, was das Unglück provozieren könnte. Mach dir ne Tasse Tee und warte, bis der ganze Spuk vorbei ist.

Vor allem der Aberglaube an bestimmte Zahlenbedeutungen ist in China weit verbreitet. Was wir von uns mit der 13 als Unglückszahl und der 7 als Glückszahl kennen, wird dort aber noch stärker im Alltag gelebt:

Der Ruf der 8 ist so gut, dass sie in Telefonnummern und Autokennzeichen überdurchschnittlich oft vorkommt. Außerdem wird Geld gerne in 8ter-Beträgen verschenkt. Der Grund: Die Zahl klingt ausgesprochen wie das chinesische Wort für „schnell reich werden“.

Es gibt aber auch das Gegenteil: Alles, was für die 8 gilt, wird bei der 4 vermieden. Telefonnummern mit der Zahl sind unbeliebt, auf Autokennzeichen wir sie vermieden und wer 444 Yuan (in etwa 50 Euro) zum Geburtstag geschenkt bekommt, sollte das persönlich nehmen.

Sogar manche Gebäude haben keinen 4. Stock, sondern wechseln vom 3. direkt in den 5. Stock. Die 4 klingt auf chinesisch ausgesprochen ähnlich wie „Tod“ oder „sterben“.

Wie auch in China ist der Aberglaube laut unserer SWR3 Korrespondentin Eva Lamby-Schmitt in Thailand weit verbreitet. Er bezieht sich allerdings nicht auf Zahlen, sondern auf Tiere. Das schnelle Geld, das in China mit der 8 verbunden ist, kann man in Thailand über den Wasserweg bekommen: Einen Aal freizulassen sei gut fürs Finanzgeschäft.

Aber alle skrupellosen Aal-Banker bitte kurz aufpassen – denkt bitte an euer Karma. Wer ein bisschen nachhelfen will: Nach dem Aal einfach noch einen Frosch freilassen. Der bringt die Waage dann wieder ins Gleichgewicht!

Unabhängig vom Aberglaube ist in Thailand übrigens der Volksglaube an gute und schlechte Geister weit verbreitet. Wer im Thailandurlaub ist, kann in Gärten immer wieder kleine Geisterhäuschen entdecken – das sind Unterschlupfe, die die Besitzer für ein friedliches Miteinander mit den unsichtbaren Wesen aufstellen. So hat jeder seinen Raum.

Unsere SWR3 Korrespondentin Franziska Amler meint, über „Freitag, den 13.“ könne man in Indien nur lachen: Dort gäbe es so viele Möglichkeiten, dem Aberglaube nach Unglück auf sich zu ziehen, dass eigentlich jeder Tag das Zeug zum Unglückstag hat. Hier deshalb ein kleines Best-of:

Wer nach Sonnenuntergang den Boden fegt, kehrt Reichtum und Glück mit aus dem Haus. Nägel oder Haare an einem Dienstag oder Samstag zu schneiden, ist schlecht fürs Karma. Niesen zu müssen, bevor man das Haus verlässt, ist ein schlechtes Omen. Wer beim Frühstück die heilige Milch verschüttet, bringt Verlust und Streit ins Haus. Schwarze Katzen, die von links nach rechts den Weg kreuzen, bringen Unglück.

Die armen schwarzen Katzen haben international wirklich keine gute Stellung. Es gibt aber auch einen Aberglaube, um Unglück fernzuhalten: Zitrone und Chilischoten über der Tür sollen wahre Wunder wirken. Bei der Liste ist das auch nötig!

Zum Abschluss unserer Weltreise kommen wir wieder nach Europa, besser gesagt nach Großbritannien: Dort bringt es – so der Aberglaube – Pech, eine einzelne Elster zu sehen. Da wir aber in den seltensten Fällen auf eine Ersatz-Elster zurückgreifen können, wird das einfach überspielt:

Good morning, Mr. Magpie. How is your lady wife today?

„ Guten Morgen, Herr Elster. Wie geht es Ihrer Frau heute? “ Und schon ist die Elster nicht mehr allein. Wenns das Pech abhält ... Also nicht wundern, wenn ihr nächstes Mal in Großbritannien seid und jemanden seht, der eine Elster grüßt!

Welcher Aberglaube ist etwas für euch? Oder reichen euch die Klassiker? Kommentiert unter diesem Artikel! Wir sind gespannt!