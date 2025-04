per E-Mail teilen

14, 22, 33, 35, 38 – Mildred kann sich genau an die Zahlen auf dem Lottoschein erinnern. Noch bleibt ihr die Hoffnung, dass sich ein ehrlicher Finder bis Anfang Mai meldet.

Der große Traum vom Lottogewinn! Er hätte wahr werden können für Mildred Simoneriluto aus Pennsylvania in den USA. Alle Zahlen richtig getippt, 2,5 Millionen Dollar Gewinn. ABER: Der Lottoschein ist weg.

Das tragische daran: Der Schein ist weg, weil Mildred Simoneriluto etwas Gutes getan hat. Nachdem sie die Zahlen getippt hat, hat sie ihren Lottoschein in ihre Jacke gesteckt. Und genau die hat sie später zusammen mit anderen Kleidungsstücken an die Wohltätigkeitsorganisation Vietnam Veterans of America gespendet, die die Kleidungsstücke weltweit verteilt.

Findet sich der Lottoschein mit 2,5 Millionen-Gewinn bis zum 8. Mai?

Die 76-Jährige hat nicht mehr viel Zeit. Bis zum 8. Mai muss der originale Lottoschein, den sie vor einem Jahr getippt hat, abgegeben sein. Ansonsten verfällt der Gewinn von 2,5 Millionen Dollar. Mildred bleibt also noch eine kleine Hoffnung, dass sich ein Finder von irgendwo auf dieser Welt bei ihr meldet – zusammen mit der Jacke und dem Lottoschein.

Im US-Sender ABC erzählt sie ihre Geschichte und schildert ihre verzweifelte Suche nach dem Lottoschein.

Unterstützung bekommt Oma Mildred auch von SWR3: Nicola Müntefering und Sabrina Kemmer appellieren an alle SWR3-Hörerinnen und -Hörer: Bitte, bitte, wenn ihr die Jacke findet, dann schickt sie unbedingt zurück!!!

Nachrichten 4.4.2025 Falls ihr die Jacke mit dem Lottoschein habt – bitte zurückgeben!

