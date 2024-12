An Nikolaus gab es für zwei Glückspilze aus RLP und NRW eine besondere Überraschung: Sie haben den Eurojackpot von 120 Millionen Euro geknackt!

Nikolaus ist der Tag, an dem man morgens aufwacht und erst einmal in die Schuhe schaut: Schokolade, Nüsse, Mandarinen und Äpfel finden sich dann oft darin. Manchmal auch der ein oder andere Geldschein. Jetzt stellt euch aber vor, dass ihr am Nikolaustag nicht nur zu einem Geldschein aufwacht, sondern zu Millionen! 🤑

Das ist für zwei Lottospieler aus Deutschland der Fall: Sie haben den Eurojackpot von 120 Millionen Euro geknackt. Den Gewinn teilen sie sich jetzt, wie es in einer Mitteilung von Eurojackpot heißt:

Diesen Nikolaustag werden zwei Eurojackpot-Tipper aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wohl ein Leben lang in Erinnerung behalten: Schließlich dürfen sie sich nicht nur über Schokolade und Nüsse im Nikolausstiefel freuen, sondern auch jeweils über unglaubliche 60 Millionen Euro.

Eurojackpot von 120 Millionen geknackt: Wer sind die Gewinner?

Der Gewinner aus NRW ist laut Lotterie ein 31-Jähriger aus Bochum, der online getippt hat. In SWR3Land darf sich laut Lotto Rheinland-Pfalz ein Mann mittleren Alters aus dem Raum Mainz über den 60-Millionen-Euro-Gewinn freuen. Den Angaben zufolge hatte er „ gleich im ersten Kästchen seines Spielscheines “ die richtigen Zahlen angekreuzt – somit wurde er durch seinen Einsatz von 8 Euro zum Multimillionär.

Weil auch er online gespielt hat, ist er der rheinland-pfälzischen Lottogesellschaft namentlich bekannt. Das Geld soll darum schon innerhalb der nächsten Woche auf seinem Konto landen. In Rheinland-Pfalz ist es der zweithöchste Lottogewinn jemals. Den höchsten von knapp 63 Millionen Euro sicherte sich ein Mann aus der Südpfalz im Februar 2019.

💡: Die Chance auf einen Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen. Die internationale Lotterie ist in 19 europäischen Ländern vertreten. Jeden Dienstag und Freitag gibt es mindestens 10 Millionen und maximal 120 Millionen Euro zu gewinnen.

Zwei Rekorde bei Eurojackpot

Zuletzt wurde der Eurojackpot am 4. Oktober geknackt; damals gingen 81 Millionen Euro nach Litauen. Bis zum aktuellen Millionengewinn in NRW und RLP brauchte es also 18 Ziehungen – so viele wie noch nie zuvor.

Auch eine Premiere in der Eurojackpot-Geschichte: Der Gewinn der zweiten Klasse war mit rund 28 Millionen Euro so hoch wie noch nie. Zwei Tipper aus Hessen und Nordrhein-Westfalen teilen sich diese Summe.

