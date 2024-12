Ihr wollt Weihnachtsstimmung? Bitteschön: Das SWR3 Weihnachtskonzert mit Popstar Nico Santos am 17.12.2024 im Theater in Baden-Baden steht an! Tickets kann man nur gewinnen. Wie? Hier erfahrt ihr es!

Sagt uns hier, warum ihr unbedingt dabei sein wollt!🍀

Zwischen festlicher Atmosphäre mit riesigem Weihnachtsbaum und Pop-Konzert mit den großen Hits: Beim SWR3 Weihnachtskonzert treffen die besondere Vorweihnachtsstimmung und einer der besten Künstler Deutschlands aufeinander. Nico Santos freut sich auf euch! Weiter unten findet ihr mehr Infos zu Nico, seinen Hits und wie er Weihnachten feiert.

Hier kommt der Überblick, wie ihr beim SWR3 Weihnachtskonzert am Dienstag, den 17.12.2024 ab 19 Uhr im Theater in Baden-Baden dabei sein könnt. Versucht euer Glück auf verschiedene Wege – oder maximiert eure Chancen, indem ihr einfach überall mitmacht!

Bitte lest die Teilnahmebedingungen, bevor ihr mitmacht!

Tragt euch bis zum 16.12. um 15:45 Uhr in das Teilnahmeformular ein und verratet uns, wieso ihr unbedingt beim Konzert dabei sein müsst.

Wer gewonnen hat, erfährt man zwischen dem 10.12.2024 und dem 13.12.2024 bzw. am 16.12.2024 stündlich zwischen 8 Uhr und 17 Uhr im Radio. Viel Glück! 🍀

Warum musst unbedingt DU zum SWR3 Weihnachtskonzert mit Nico Santos?

Während ihr darauf wartet, dass euer Name im Radio genannt wird, versorgen wir euch natürlich mit den besten Hits, aktuellen Infos und spannenden Themen:

Wer SWR3 auf Whatsapp folgt, bekommt die Chance auf weitere Tickets für das SWR3 Weihnachtskonzert mit Nico Santos. Behaltet dafür auf jeden Fall unsere Nachrichten im Blick und aktiviert die Glocke in der Kanal-Übersicht. So verpasst ihr nicht die Nachricht, in der ihr euch für 5x2 Tickets anmelden könnt.

Ihr habt den Whatsapp-Kanal von SWR3 noch nicht abonniert? Hier erfahrt ihr, wie es geht. 👇

Mit diesem Christbaumschmuck wird der Weihnachtsbaum zum Highlight der Feiertage, oder? Wie oft hat sich Nico Santos hier im Gewinnspiel-Bild versteckt? Schreibt die richtige Zahl in die Kommentare und mit ein bisschen Glück seid ihr unter den Gewinnern von 15x2 Tickets! Das Gewinnspiel endet am 12.12. um 9 Uhr und die Gewinner werden per DM benachrichtigt. Zum genauen Ablauf checkt die Teilnahmebedingungen!

Der SWR3 Newsletter informiert euch täglich über die wichtigsten und meistgelesenen Artikel auf SWR3.de – und bietet bei Aktionen oft eine weitere Gewinnchance. Wer den Newsletter abonniert hat, bekommt in den nächsten Tagen einen Extra-Link, um sich für weitere 2x2 Tickets für das SWR3 Weihnachtskonzert zu bewerben.

Seid dabei: das Weihnachtskonzert zu Hause und unterwegs! Übrigens: Das ganze Weihnachtskonzert hört ihr am 17.12. ab 19 Uhr auch live im Radio und könnt es im Livestream auf SWR3.de ansehen!

Nico Santos: So wird das Weihnachtskonzert mit ihm

Wir kennen Nico Santos von den großen Festival-Bühnen wie dem SWR3 Rheinland-Pfalz Open Air in Mainz, wo er mit seiner sechsköpfigen Band als Headliner-Act richtig abreißt. Doch in dieser Location – dem Theater in Baden-Baden – wird es anders.

Sehr intim, sehr schön und sehr entspannt. Es wird eine ganz ruhige Atmosphäre und vielleicht gibt es auch einen oder zwei Weihnachtssongs, die wir aus dem Ärmel zaubern (...). Ich wünsche mir, dass alle einen wunderschönen Abend haben und wir zusammen in Weihnachtsstimmung kommen.

Extra für das SWR3 Weihnachtskonzert spielt Nico reduziert und exklusive Versionen seiner Hits wie Number 1, Rooftop und Better. Auch musikalisch gesehen wird dieses Konzert also etwas Einmaliges!

Es ist fragiler – das tut aber auch gut. (…) Es sind dann eher Songs, die auch mir sehr nahegehen und vielleicht auch mal ein bisschen schwieriger zu singen sind in Sachen Emotionalität.

So sieht ein Musikvideo von Nico Santos aus, wenn die KI Regie führt!

So feiert Nico Santos Weihnachten

Es ist keine große Überraschung, dass Musik für Nico Santos an Weihnachten eine wichtige Rolle spielt. Es laufen schöne Soul-Weihnachtsplatten im Hintergrund und es wird auch selbst musiziert. Für die wichtigste Tradition spielt Nico höchstpersönlich am Klavier.

Das Christkind oder der Weihnachtsmann kommen erst, wenn die ganz großen Klassiker und typischen Weihnachtssongs gesungen wurden. Erst dann gibt es die Bescherung und man kann sich auf Geschenke freuen.

Neben der Musik ist natürlich auch viel Süßes und leckeres Essen wichtig.

Im Hause Santos gibt es Vegetarier, aber auch welche, die Fleisch essen. Also haben wir für alle was. Es gibt Raclette und traditionell eine Gans und alle mischen sich das so zusammen, wie sie es am liebsten haben.

Ansonsten möchte Nico an Weihnachten vor allem Zeit mit der Familie zu verbringen. Als er aus seiner spanischen Heimat nach Deutschland gezogen ist, sind seine Eltern dort geblieben. Auch auf Oma und Opa hatte sich Nico immer besonders gefreut – doch die beiden sind heute leider nicht mehr da.

Wie heißt es so klischeehaft: 'Home is where the heart is'. Mir ist egal, wo wir feiern. Es ist einfach wichtig, dass man zusammen Zeit verbringt und sich schöne Geschichten erzählt. So sollte es eigentlich immer sein, aber dafür ist die Weihnachtszeit perfekt.

In diesem Jahr feiert Nico mit seiner ganzen Familie übrigens auf Mallorca. Das heißt: Bescherung unter mit Lichterketten geschmückten Palmen.

Ihr wollt schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf das SWR3 Weihnachtskonzert? Hier gibts Nico Santos unplugged im SWR3 Studio:

Wann kommt endlich ein Weihnachtsalbum von Nico Santos? Gute Frage! Nico und Weihnachtsmusik – wir finden, das passt perfekt zusammen. ❤️

Ob Nico Santos Pläne für ein eigenes Weihnachtalbum hat, werden wir ihn im SWR3 Interview direkt nach dem Konzert fragen – das ihr dann hier auf SWR3.de anschauen könnt.

1. Weihnachts-Medley: Nico Santos sang mit Álvaro Soler und Kelvin Jones

Gemeinsam mit seinen Kumpels Álvaro Soler und Kelvin Jones hat Nico Santos ein Medley mit großen Weihnachtshits bei der Spenden-Fernseh-Show Ein Herz für Kinder gesungen: von This Christmas über Santa Claus Is Coming To Town (auf Spanisch) bis zu All I Want For Christmas Is You.

Alvaro Soler x Kelvin Jones x Nico Santos - Christmas Medley (Live Ein Herz für Kinder 2022) [4K]

2. Nico schrieb Weihnachtsalbum von Sarah Connor

Dann hat Nico bereits bei einem Weihnachtsalbum mitgearbeitet – nämlich dem von Sarah Connor (Not So Silent Night). Zusammen mit ihr und anderen Songwriter-Kollegen war Nico in einem Tonstudio auf der griechischen Insel Santorin und hat dort mit Sarah zum Beispiel die Songs 24th oder (1,2,3,4) Shots Of Patron geschrieben. Sarah Connor hat verraten, dass sich die beiden nach acht Stunden ohne Essenspause auch mal ein bisschen angezickt haben 😂

SWR3 Weihnachtskonzert mit Sarah Connor nochmal sehen Ihr könnt das SWR3 Weihnachtskonzert 2024 mit Nico Santos gar nicht mehr erwarten? Wir haben bis dahin ein Special für euch, mit dem ihr euch perfekt einstimmen könnt: Am 14. Dezember habt ihr die einmalige Chance, das SWR3 Weihnachtskonzert von letztem Jahr mit Sarah Connor nochmal anzuschauen. Es läuft in voller Länge ab 22 Uhr im Fernsehen bei 3sat.

3. Nico Santos im SWR3 Advendskalender

In unserem SWR3 Adventskalender hat Nico auch schon aus einem Türchen gespitzt. Weil er seine Jugend auf Mallorca verbracht hat, passenderweise mit dem spanischen Klassiker Feliz Navidad.

Nico Santos und seine aktuelle Single Ray Of Light

Der neueste Song von Nico Santos heißt Ray Of Light (Lichtstrahl) und Nico ermutigt darin dazu, stark zu bleiben und in schwierigen Momenten niemals aufzugeben. Es geht um Hoffnung und den Glauben an das Gute im Menschen. Eine wichtige Botschaft, die einfach wunderbar in die Vorweihnachtszeit passt!

Your love's like a remedy, remedy

Bright sparks on an indigo sky

I need your bittersweet melody

Comin' down like a ray of light

Nico Santos - Ray Of Light (Lyric Video)

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel „SWR3 Weihnachtskonzert mit Nico Santos“, das von SWR3 veranstaltet wird. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk - Anstalt des öffentlichen Rechts - vertreten durch den Intendanten, Kai Gniffke, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, kurz SWR.

Gewinn

Die/der Gewinner:in darf mit einer Begleitperson am 17.12.2024 beim SWR3 Weihnachtskonzert mit Nico Santos in Baden-Baden dabei sein.

Teilnahmeberechtigung

Das Mindestalter zur Teilnahme am Gewinnspiel ist 16 Jahre.

Durchführung des Gewinnspiels im Programm von SWR3

Für das Radio-Gewinnspiel kann man sich vom 6.12.2024, 19 Uhr bis 16.12.2024, 15:45 Uhr auf www.SWR3.de registrieren.

Die Gewinne werden unter den teilnahmeberechtigten Gewinnspielteilnehmer:innen ausgelost.

Ob man gewonnen hat, erfährt man zwischen dem 10.12.2024 und dem 13.12.2024 bzw. am 16.12.2024 stündlich zwischen 8 Uhr und 17 Uhr im Radio.

Die Gewinner:innen werden außerdem zwischen dem 10.12.2024, 9 Uhr und dem 16.12.2024 ca. 18:00 Uhr per Mail bzw. telefonisch benachrichtigt. Sofern die/der ausgeloste Gewinner:in nicht erreichbar ist und/bzw. sich nicht innerhalb von 3 Stunden nach der Kontaktaufnahme per Mail zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird eine neue Gewinnerin/ein neuer Gewinner ermittelt. Die Gewinnspielteilnehmenden sollten deshalb, ihre Mails und auch die SPAM-/Sicherheits-Filter regelmäßig checken.

Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SWR3 nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.

Sollte ein/e Gewinnspiel-Teilnehmer:in über sein Alter getäuscht haben und On Air als Gewinner:in genannt worden sein, ist der Gewinn nichtig, wenn sich die Angabe unwahrer Tatsachen herausstellt.

Das Gewinnspiel bei Instagram findet von 6.12., 19 Uhr bis 12.12., 9 Uhr statt. Sagt uns in den Kommentaren, wie oft sich Nico auf dem zweiten Bild versteckt hat und warum ihr unbedingt live in Baden-Baden dabei sein müsst! Unter allen Kommentaren mit der richtigen Lösung verlosen wir 15x2 Tickets.

Die Gewinner werden per DM bei Instagram benachrichtigt und müssen sich innerhalb von 3 Stunden zurückmelden. Melden sich Gewinnspielteilnehmer nicht innerhalb des Zeitraums zurück, verfällt der Gewinn und es wird neu gelost.

Das Gewinnspiel wird nicht von Instagram unterstützt und steht in keiner Verbindung zu Instagram.

Wer den SWR3 Whatsapp-Kanal abonniert hat, kann sich ab dem 9.12. für das Whatsapp-Gewinnspiel registrieren. Unter allen Teilnehmenden werden 5x2 Tickets für das Weihnachtskonzert mit Nico Santos verlost.

Der Link wird in den Whatsapp-Kanal gepostet. Teilnahmeschluss ist der 12.12.2024 (12 Uhr).

Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt und müssen sich innerhalb der angegebenen Frist zurückmelden und angeben, ob sie den Gewinn antreten möchten. Andernfalls werden neue Gewinner ausgelost.

Wer den SWR3 Newsletter abonniert hat, kann sich ab dem 7.12. für das Newsletter-Gewinnspiel registrieren. Unter allen Teilnehmenden werden 2x2 Tickets für das Weihnachtskonzert mit Nico Santos verlost.

Der Link wird über den SWR3 Newsletter verschickt. Teilnahmeschluss ist der 12.12.2024 (12 Uhr).

Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt und müssen sich innerhalb der angegebenen Frist zurückmelden und angeben, ob sie den Gewinn antreten möchten. Andernfalls werden neue Gewinner ausgelost.

Hinweise zum Gewinn

Einlass ist um 18:00 Uhr, Konzertbeginn um 19:00 Uhr. Das Konzert dauert ca. 70 Minuten. Da das Konzert live übertragen wird, ist ein Einlass nach der regulären Konzertbeginn leider nicht mehr möglich.

Der Gewinn berechtigt zur Mitnahme einer Begleitperson. Erweiterungen des Gewinns oder Zubuchungen zusätzlicher Begleitpersonen sind leider nicht möglich.

Die/der Gewinner:in und ihre/seine Begleitperson müssen im Besitz eines gültigen Ausweisdokuments (Personalausweis/Reisepass) sein und dieses zum Event mitbringen.

Für den Besuch des Events gilt: Kindern unter 6 Jahren können wir leider keinen Einlass gewähren. Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren können das Event besuchen, sofern die Gewinnerin/der Gewinner für sie eine personensorgeberechtigte oder erziehungsbeauftragte Person (§ 1 Abs. 1 Nr. 3, 4 JuSchG) ist. Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren können mit schriftlicher Zustimmung der Personensorgeberechtigten oder Erziehungsbeauftragten am Event teilnehmen. Berechtigungen bzw. schriftliche Zustimmungen sind zum Event mitzubringen und auf Verlangen nachzuweisen bzw. vorzulegen.

Der Gewinn kann nur zu dem festgelegten Zeitpunkt angetreten werden. Sollte der Gewinn zu dem entsprechenden Zeitpunkt nicht angetreten werden, verfällt der Gewinn ersatzlos. Eine Barauszahlung des Gewinns oder eine Umwandlung in Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar (auch nicht innerhalb der Familie), ein Weiterverkauf ist nicht erlaubt.

Sonstiges

Für den Besuch des Events gelten zusätzliche Teilnahmebedingungen.

Die An- und Abreise zum bzw. vom Event-Ort (Baden-Baden) wird von der Teilnehmerin/vom Teilnehmer selbst sowie auf eigene Kosten und eigenes Risiko organisiert und durchgeführt.

Die/der Teilnehmer:in erklärt sich damit einverstanden, dass ihre/seine persönlichen Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt werden.

Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es auf https://www.swr3.de/datenschutz .

Der SWR ist berechtigt, die Daten der Gewinnerin/des Gewinners und der Begleitperson an den Kooperationspartner und dessen Ausführungsgehilfen zu übermitteln, um die Durchführung des Gewinns zu ermöglichen.

Jede/r Teilnehmende erklärt sich damit einverstanden, dass ihr/sein Name, ihr/sein Wohnort sowie Gespräche mit ihr/ihm im Programm von SWR3 und in den digitalen Angeboten von SWR3 veröffentlicht werden.

Der SWR ist berechtigt, den Namen und den Wohnort der Gewinnerin/des Gewinners und der Begleitperson, zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel, auch an andere Medienunternehmen weiterzugeben.

Es liegt im alleinigen Ermessen von der SWR Media Services GmbH und/oder dem SWR, im Falle einer Naturkatastrophe, eines unvorhergesehen Verlaufs der Corona-Pandemie, einer anderen Epidemie/Pandemie oder Quarantäne, eines Terroranschlages, eines Kriegsausbruchs oder sonstiger unvorhergesehener, außergewöhnlicher Umstände das Event abzusagen, abzuändern oder abzubrechen, ungeachtet dessen, ob die o. a. Umstände den Event-Ort direkt betreffen oder andere Länder/Regionen/Orte.

Sofern das Event aus einem wichtigen Grund nicht stattfinden kann oder der Ablauf des Events Änderungen erfährt, werden die Gewinner:innen informiert. Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen seitens der Teilnehmenden sind ausgeschlossen.

Aktive und ehemalige Mitarbeitende des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Der SWR veranstaltet das Konzert.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmern stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR zu.

Der SWR kann Teilnehmende aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.

Bezüglich der Veranstaltung des Gewinnspiels haftet der SWR in vollem Umfang bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.