Pünktlich zu Weihnachten 2023: Abgabefristen auf einen Blick

Pakete und Päckchen nach Deutschland

Hermes: Dienstag, 19. Dezember

UPS: Dienstag, 19. Dezember

DHL: Mittwoch, 20. Dezember

DPD: Mittwoch, 20. Dezember

GLS: Mittwoch, 20. Dezember

Wichtig: Das Paket muss immer bis um 12 Uhr am jeweiligen Stichtag abgegeben werden.

Pakete und Päckchen ins Ausland

DHL: Donnerstag, 14. Dezember (in Nachbarländer)

DHL: Montag, 11. Dezember (in sonstige europäische Länder)

DHL: Dienstag, 28. November (außerhalb Europas)

Hermes: Variiert von Land zu Land, hier mehr Infos

DPD: Freitag, 15. Dezember (in EU-Länder)

GLS: Dienstag, 19. Dezember (in EU-Nachbarländer)

GLS: Montag, 18. Dezember (in weitere EU-Länder)

GLS: Freitag, 15. Dezember (außerhalb Europas)

Weihnachtsbriefe per Post

Innerhalb Deutschlands: Freitag, 22. Dezember

Nach Europa: Mittwoch, 13. Dezember

In sonstige Länder: Mittwoch, 6. Dezember