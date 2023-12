Ob im Radio oder online: Ihr teilt jeden Tag so viel mit uns! Gedanken, Bilder, Meinungen, Alltagsgeschichten. Und weil ihr so eine tolle Community seid, zeigen wir euch hier, wer hinter SWR3 steckt.

Biografie: Das habe ich vor SWR3 gemacht

Hans Liedtke Hans Liedtke

Im schönen Brandenburg aufgewachsen, habe ich später Journalismus in Kriegs- und Krisenregionen studiert. Schon während des Studiums habe ich in vielen Ländern gelebt und gearbeitet. Mein professional Background sind Video- und TV-Formate. Von Dokumentationen, Reportagen bis hin zu Nachrichtenbeiträgen, sind die Formate immer kürzer und schneller geworden. Vor dem SWR war ich zuletzt als Reporter für die Nachrichtensendung Sat1 LIVE in Rheinland-Pfalz und Hessen unterwegs.

Das mache ich bei SWR3: Seit 2018 bin ich bei der SWR-Family und schreibe und recherchiere als Redakteur Online-News. Zwischendruch konnte ich die Radionews, die Rheinland-Pfalz-Nachrichten und die Wirtschafts- und Umwelt-Redaktion kennenlernen. Bei Letzteren stand ich gemeinsam mit den tollen Kolleg*innen von den Ökocheckern auch mal wieder vor der Kamera. Bei den News sind meine Lieblingsthemengebiete Auslandsstorys, Krisengebiete, KI und Menschenrechtsnews. Die gelungene Mischung machts hier für mich aus. Sich jeden Tag in neue Themen einarbeiten bereitet mir große Freude. So lerne ich jeden Tag dazu.

Diesen Song höre ich immer: Hahaha, EIN Song... je nach Feeling: Beans on Toast – Life; Frank Turner – Four Simple Words; The Gaslight Anthem – Old White Lincoln;…

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Die Seen, Life in Karlsruhe, Essen und Drinks in der Pfalz

Darüber lache ich: Über derben Kram und sinnlosen Quatsch.

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: Iiiih Serien, bitte nicht. Ein Film sagt mehr als tausend langweilige Episoden

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Als Minimalist – nichts 