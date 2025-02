Sollen wir die Show durchziehen oder canceln? Bis zuletzt sind die Grammys wegen der Waldbrände in LA auf der Kippe gestanden. Jetzt steht das Event im Zeichen von Spenden für die Opfer.

Für die Musikbranche ist es das wichtigste Event des Jahres. Dass die Grammys überhaupt stattfinden, war lange nicht klar. Anders als in den vergangenen Jahren stehen in der Nacht von Sonntag auf Montag nicht nur die Stars und ihre Musik im Mittelpunkt. In diesem Jahr soll vor allem an die Opfer der Waldbrände von Los Angeles gedacht – und viele Spenden gesammelt werden.

SWR3 LA-Korrespondent Nils Dampz berichtet, dass in der Show Geld für Profimusiker gesammelt werden soll, die von den Bränden betroffen sind.

Nachrichten 2.2.2025 Das wird in diesem Jahr anders bei den Grammys Dauer 0:45 min Noch immer steht Los Angeles – und auch die Musikwelt unter dem Eindruck der grade erste komplett gelöschten Brände von Los Angeles. Nils Dampz aus unserem Studio L.A.: Was wird ist in diesem Jahr anders bei den Grammys?

Auch das Geld, das sonst für Champagner und Aftershow-Party ausgegeben würde, soll gespendet werden.

Wir müssen respektvoll und sensibel sein bei allem, was in der Show passiert.

Lady Gaga & Bruno Mars singen für Opfer von Waldbränden

Wie die Recording Academy bestätigt hat, wird Lady Gaga zusammen mit Bruno Mars singen und ihren Auftritt der Stadt und den von den Waldbränden Betroffenen widmen.

Erst vor ein paar Tagen hatte Lady Gaga zusammen mit Pink, Katy Perry und anderen Musikerinnen und Musikern beim FireAid-Konzert einen emotionalen Auftritt.

Beyoncé große Favoritin bei den Grammys 2025 in Los Angeles

Für die meisten Grammys ist in diesem Jahr Beyoncé nominiert – insgesamt für elf Auszeichnungen. Mit 32 Auszeichnungen und 99 Nominierungen ist die Sängerin Rekordhalterin. Den vielleicht wichtigsten Grammy für das beste Album hat sie aber noch nie gewonnen. Jetzt könnte es mit ihrem Album „Cowboy Carter“ klappen. Die erste Single „Texas Hold 'Em“ wurde im März 2024 veröffentlicht und schoss direkt auf Platz 1 der US-Charts – was eine besondere Bedeutung für Beyoncé hatte, wie sie damals sagte:

Ich fühle mich geehrt, die erste schwarze Frau mit einer Nummer-eins-Single in den Hot Country Songs Charts zu sein zu sein.