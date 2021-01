Anneta Politi SWR3

Das mache ich bei SWR3: Moderation und Redaktion

So würde man mich zitieren:

Hast du grad was Süßes da?

Diesen Song höre ich immer: Honne – „Coastal Love“ & Yunna mit „Strawberry Letter 23“

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Das wir alles haben, was glücklich macht. Die Pfälzer Weinstraße zum Beispiel oder der Bodensee! Dazu natürlich überall die leckeren unterschiedlichen regionalen Gerichte. YUMMIIIIIEEEEE! Wir können und haben eigentlich alles – außer Meerwasser.

Darüber lache ich: Wenn ein Chinese in Deutschland eine Diebstahlanzeige stellen will und im Asylheim landet – für fast zwei Wochen! (Wahre Geschichte – nochmal gut ausgegangen – aber ich habe eine Stunde Tränen gelacht und konnte mit keinem in der Redaktion normal reden).

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: House of Cards

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: To-Do Zettel

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: Chiara Ferragni

► Das Beste aus der SWR3 Morningshow könnt ihr euch immer im Podcast anhören.

Auf diese Fragen wollte ich schon immer mal antworten:

Wie ist denn das Wetter in Griechenland im Jan/Feb/Mär/Apr/Mai/Juni/Juli/August/September etc…?

Wir fliegen nach „irgendeinevonhundertgriechischeninseln“. Hast du noch einen Tipp?

Wie hoch sind denn deine Absätze?