Die Sendung mit der Maus: Hausärztemangel

Bekannt wurde Nina Gnädig als blonde Super-Zicke in der Telenovela „Verliebt in Berlin“. Außerdem kennt man sie aus „SOKO Stuttgart“, „German Crime Story“ sowie aus Filmen wie „Little Paris“ und „Der rote Kakadu“. In der ZDFneo-Serie „Tschappel“ darf sie zum ersten Mal im schwäbischen Dialekt sprechen.

Sie ist aufgewachsen auf der Schwäbischen Alb und wusste zunächst gar nicht, dass man Schauspiel überhaupt studieren kann. In diesem Podcast erzählt sie sehr leidenschaftlich von dem Moment, als sie das entdeckt hat – ein Moment, der ihr Leben verändern sollte. Ihr erfahrt außerdem, wie humorvoll und pointiert das Schwäbische sein kann, und lernt, was ein „taktischer Zwischenkotzer“ ist. Eine herrlich lustige Begegnung!

Podcasttipp „Bergfreundinnen“: https://www.ardaudiothek.de/sendung/bergfreundinnen/77047134/