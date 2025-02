„Abracadabra“ von Lady Gaga: Worum geht's in dem Song eigentlich? Hier gibts die deutsche Übersetzung und den originalen Songtext!

So ist der Song von Lady Gaga „Abracadabra“

Ich hab den Song schon dreimal gehört und bekomme ihn jetzt schon nicht mehr aus dem Kopf.

Matthias Kugler aus der SWR3 Musikredaktion hat sich einmal das Lied für euch angehört und In SWR3 Push mit Basti Müller darüber gesprochen. Hier könnt ihr euch das ganze Gespräch anhören:

Deutsche Übersetzung zu Lady Gaga „Abracadabra“

Abrakadabra, Abrakadabra

Abrakadabra, Abrakadabra,

Abrakadabra Abrakadabra,

Abrakadabra, Abrakadabra

Zahlt den Engeln den Preis

Zeichne Kreise in die Wolken

Halte deinen Geist auf Abstand

Wenn der Teufel sich umdreht

Halte mich heute Nacht in deinem Herzen

In der Magie des dunklen Mondlichts

Rette mich vor diesem leeren Kampf

Im Spiel des Lebens

Wie ein Gedicht, gesprochen von einer Dame in Rot

Du hörst die letzten Worte deines Lebens

Mit einem eindringlichen Tanz, jetzt seid ihr beide in Trance

Es ist Zeit, die Nacht zu verwünschen

„Abrakadabra, amor-oo-na-na

Abrakadabra, morta-ooh-ga-ga

Abrakadabra, abra-oo-na-na“

In ihrer Sprache sagte sie: „Tod oder Liebe heute Nacht“

Abrakadabra, Abrakadabra

Abrakadabra, Abrakadabra,

Spür den Beat unter deinen Füßen, der Boden brennt

Abrakadabra, Abrakadabra

Wähle die Straße auf der wеstlichen Seite

Wenn der Staub fliegt, sieh zu, wie er brennt

Verschwende keine Zeit für ein Gefühl

Nutze deine Leidenschaft, ohne Rückgabe

Halte mich heute Nacht in deinem Herzen

In der Magie des dunklen Mondlichtes

Rette mich vor diesem leeren Kampf

Im Spiel des Lebens

Wie ein Gedicht, gesprochen von einer Dame in Rot

Du hörst die letzten Worte deines Lebens

Mit einem eindringlichen Tanz, jetzt seid ihr beide in Trance

Es ist Zeit, die Nacht zu verwünschen

„Abrakadabra, amor-oo-na-na

Abrakadabra, morta-ooh-ga-ga

Abrakadabra, abra-oo-na-na“

In ihrer Sprache sagte sie: „Tod oder Liebe heute Nacht“

Abrakadabra, Abrakadabra

Abrakadabra, Abrakadabra,

Spür den Beat unter deinen Füßen, der Boden brennt

Abrakadabra, Abrakadabra

Phantom der Tanzfläche, komm zu mir

Sing für mich eine sündige Melodie

Ah, ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah, ah, ah (Rah)

„Abrakadabra, amor-oo-na-na

Abrakadabra, morta-ooh-ga-ga

Abrakadabra, abra-oo-na-na“

In ihrer Sprache sagte sie: „Tod oder Liebe heute Nacht“

Lyrics: Lady Gaga „Abracadabra“ im englischen Original

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Pay the toll to the angels

Drawing circles in the clouds

Keep your mind on the distance

When the devil turns around

Hold me in your heart tonight

In the magic of the dark moonlight

Save me from this empty fight

In the game of life

Like a poem said by a lady in red

You hear the last few words of your life

With a haunting dance, now you're both in a trance

It's time to cast your spell on the night

„Abracadabra, amor-oo-na-na

Abracadabra, morta-ooh-ga-ga

Abracadabra, abra-oo-na-na"

In her tongue she said, "Death or love tonight“

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Feel the beat under your feet, the floor's on firе

Abracadabra, abracadabra

Choose the road on the wеst side

As the dust flies, watch it burn

Don't waste time on a feeling

Use your passion, no return

Hold me in your heart tonight

In the magic of the dark moonlight

Save me from this empty fight

In the game of life

Like a poem said by a lady in red

You hear the last few words of your life

With a haunting dance, now you're both in a trance

It's time to cast your spell on the night

„Abracadabra, amor-oo-na-na

Abracadabra, morta-ooh-ga-ga

Abracadabra, abra-oo-na-na"

In her tongue she said, "Death or love tonight“

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Feel the beat under your feet, the floor's on fire

Abracadabra, abracadabra

Phantom of the dance floor, come to me

Sing for me a sinful melody

Ah, ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah, ah (Rah)

„Abracadabra, amor-oo-na-na

Abracadabra, morta-ooh-ga-ga

Abracadabra, abra-oo-na-na"

In her tongue she said, "Death or love tonight“