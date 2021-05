auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Whatsapp teilen

auf E-Mail teilen

SWR3 Lyrix: Hier gibts die Lyrics, also die Liedtexte vieler SWR3-Hits in der deutschen Übersetzung. Sucht euren Lieblingskünstler in unserem riesigen Songtext-Archiv und findet die deutschen Interpretationen vom SWR3-Lyrix-Team.