Ich will reich sein und möglichst viel Kohle haben.

Nee – ich muss nicht schlau sein oder witzig.

Was ich will, sind Klamotten und einen Haufen Diamanten.

Hab gehört, dass bei der Jagd danach schon welche

draufgegangen sind.

Und dann zieh ich mich aus – ohne dass das jemand schlimm findet,

weil jeder weiß: Nur so wird man berühmt!

Ich werd in die SUN schauen und in den Daily Mirror,

Ich bin auf dem richtigen Weg, jawoll – ich bin auf der Gewinnerseite.

Im Leben geht’s doch eher um Filmstars als um Mütter.

Es geht nur um schnelle Autos und darum,

sich gegenseitig runterzumachen.

Aber das macht nix – schließlich bin ich anpassungsfähig

Wie ne Gummipuppe –

und das macht das Leben so verdammt einfach!

Ich bin die Mega Konsum-Waffe – was aber nicht meine Schuld ist!

So bin ich nun mal programmiert...

Vergiss Gewehre, vergiss Munition,

weil ICH sie alle mit meinem kleinen Einsatz plattmache.

Und ach ja – ich bin keine Heilige und auch keine Sünderin.

Alles ist cool – solange ich es schaffe, dünner zu werden.

Ich weiß nicht mehr, was richtig oder falsch ist

Und was echt ist. Ich weiß auch nicht mehr, was ich eigentlich fühlen soll,

was meine Bestimmung war.

Wann glaubst du, dass alles rauskommt?

Ich krieg so langsam Panik