Sie nimmt sich jetzt etwas Zeit.

Will sich über die Gründe klarwerden.

Aber wahrscheinlich weiß sie schon alles.

Muss ja nur die anderen angucken.

Da steht es in den Augen, oder in ihrem Lächeln:

Jeder hat seine eigene Theorie über Unglück.

Mama hat sie nie wirklich geliebt.

Und Papa ist irgendwann spurlos verschwunden. Sagen sie.

Und deswegen flieht sie vor jeder Art von Zuneigung. Sagen sie.

Aber insgeheim packt sie schon für die große Reise irgendwohin ans Ende der Galaxis.

Sie wartet nur noch auf den richtigen Piloten.



Sie kann sich an keinen Moment erinnern,

wo sie das Gefühl gehabt hätte: Ich werde gebraucht.

Wenn Rot die Farbe der Liebe ist, dann ist sie farbenblind.

Alle ihre Freunde, ihre sogenannten, könnte man jederzeit wegen Verrat anklagen.

Oder wegen anderer schwer definierbarer Verbrechen.

Liebe ist eine einzige Wüste. Sagt sie.

Und auf menschliches Vertrauen setzen,

das ist wie eine Reise ins Unbekannte ohne Karte, ohne Plan. Sagt sie.



Drum haut sie jetzt auch ab. Nochmal Gasgeben Richtung Sterne.

Sie wartet nur noch auf den Piloten, dem sie sagen kann:



Einmal Mond und zurück? Kein Problem.

Wenn du mich lieb hast.

Ich hab ein Ticket für eine Welt, in die wir auch gehören,

wo wir nicht nur geduldet sind.

Also, wenn du willst...