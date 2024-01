Sarajevo - Die Auseinandersetzungen an der Neretva haben ein weiteres Opfer gefordert. Heute morgen wurde ein Zivilist namens Mirko tot aufgefunden. Er war bei minus 20 Grad seinen Erfrierungen erlegen, weil Soldaten seine Schuhe gestohlen hatten.

Moskau - Die Zahl der toten Kinder von Tschernobyl ist weiter angestiegen. Ein Mädchen mit Namen Ivana ist heute im Krankenhaus der Stadt an den Spätfolgen der Reaktorkatastrophe gestorben. Die Ärzte konnten den Krebs nicht heilen. Ivana war von der Chemotherapie geschwächt und hatte keine Haare mehr auf dem Kopf.



Bogota - Auf einer illegalen Coca-Plantage ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Der Pflücker Diego starb, weil er auf eine Mine getreten war, die die Guerillas auf der Plantage verlegt hatten. Die Mine explodierte auf Kopfhöhe und zerfetze das Gesicht des Opfers.



Und hier noch ein Hinweis in eigener Sache: Diese Nachrichtensendung vom 6. Januar 1993 ist rein fiktiv. Die Todesfälle haben tatsächlich stattgefunden. Aber weil Nachrichten Tagesgeschäft sind, weil die Menschen hören, ohne zuzuhören, weil man im Radio nicht Lippenlesen kann, weil Radio Business as usual ist, waren Mirko, Ivana und Diego nicht in den Nachrichten. Ebensowenig wie

Abdul, von Neonazis zu erschlagen,

Jimmy, Opfer eines Bandenkrieges

Josef, obdachlos, in der U-Bahn erfroren,

Maria, von ihrem betrunkenen Ehemann zu Tode geprügelt.

Keine weiteren Meldungen.