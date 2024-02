per E-Mail teilen

Als ich sieben war, stichelten sie, ich sei seltsam.

Ich merkte, dass meine Augen und Haare irgendwie anders waren.

Ich fragte meine Eltern, ob mit mir alles o.k. wäre.

Ihre Antwort: „Das ist nur Neid, Kind. Du bist viel hübscher als sie.“

Mein Selbstvertrauen war für eine Weile wiederhergestellt.

Ich arrangierte mich mit meinem Äußeren,

weil ich wusste, aus ihnen sprach Missgunst.



Alle Menschen sind gleich.

Nur durch unser Tun unterscheiden wir uns voneinander!

Persönlichkeit ist eine Sache der inneren Einstellung!

Wenn ich hässlich sein sollte, bist du’s auch.



Es gab eine Zeit, da zerbrach ich mir den Kopf darüber,

dass ich kleiner war als die anderen.

Sie redeten mir ein, das Leben sei unfair mit mir.

Ich tat Dinge, für die ich mich schämte,

weil ich keine Ahnung hatte, wie sich mein Körper noch verändern würde.



So wuchs ich in mancher Hinsicht über sie alle hinaus.

Doch immer wird es jemanden geben,

dem es Spaß macht, über andere herzuziehen.



Jeder redet über jeden und merkt nicht,

wie sehr er damit verletzt und tiefe Narben hinterlässt.



Doch Neid kann überwunden werden.