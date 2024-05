Mark Ambor feiert in seinem Song „Good to be“ das Gefühl des Lebens.

Darum geht es in „Good to be“

In „Good to be“ von Mark Ambor beschreibt er das Glück und die Dankbarkeit die er dafür hat am Leben zu sein.

Der Geschichte geht irgendwie eine schwierige Situation voraus. Eine Zeit, in der es ihm nicht gut ging, vielleicht eine Krankheit, oder eine Trennung, irgendein Absturz. Aber jetzt ist er dabei, sich langsam zu berappeln. Auch jetzt ist noch nicht alles Gold, aber nachdem noch mal alles gut gegangen ist, ist er unglaublich dankbar und in der Lage, Freude in den kleinen Dingen zu finden.

Deutsche Übersetzung von Mark Ambor: „Good to be“

Vielleicht bin ich nicht gerade der Auserwählte.

Aber verdammt, ich bin meines Vaters Sohn.

Und das ist etwas, worauf ich ziemlich stolz bin.

Die kälteren Tage haben ihre Waffen gezückt.

Die wärmeren sind auf der Flucht.

Wie ich es hasse es, zwischen den Dingen zu sein.

Ich werde meine grauen Wolken blau machen.

So wie du das so gut kannst.

Mit offenem Verdeck in diesem alten Mercedes,

Musik auf Anschlag, egal, ob‘s nervt.

Ich komm mit wenig aus.

Ich nehm' den Spatz in der Hand.

Weniger Fett in Zukunft.

Ein heißer Kaffee und 'ne Packung Kaugummi.

Ich werde schon klarkommen.

Verdammt, es ist so gut, am Leben zu sein!

Helden kommen, um Ordnung ins Chaos zu bringen.

Du hast die Löcher in meiner Brust genäht

und sogar die Flecken entfernt.

Meine Wut hab ich gerade noch so im Griff.

Aber der nächste Tropfen könnte einer zu viel sein

und ich werde verrückt.

Aber hey,

es ist so gut, am Leben zu sein.

Lyrics: Mark Ambor „Good to be“ im englischen Original

Maybe I'm not some chosen one

But damnit, I'm my father's son

And that's something I'm pretty proud to be

The colder days have drawn their guns

The warmer days are on the run

And I hate that I'm stuck right in between

Turn my grey skies blue

Just trying to be like you

Goin top down in that old Mercedes

Music loud, go ahead and hate me

Spare the nickel, I'll just keep the dime

Find ways to cut the fat

Hot coffee and a Trident pack

Damnit, it's so good to be alive

Heroes come to save a mess

You sewed the holes inside my chest

And found a way to soak up all the stains

Got all my anger bottled up

A drop away to fill that cup

But any more and I might go insane

Oh, I'll turn my grey skies blue

Just trying to be like you

Goin top down in that old Mercedes

Music loud, go ahead and hate me

Spare the nickel I'll just keep the dime

Find ways to cut the fat

Hot coffee and a Trident pack

Damnit, it's so good to be alive

Damnit, it's so good to be alive

(Hey-ey)