Männer auf den Schienen.

Die gehen wohin,

von wo noch keiner zurückgekommen ist.

Die Chopper von der Highway-Patrouille donnern vorbei.

Lagerfeuer unter der Autobahnbrücke.

Heiße Suppe.

Maschendraht im Rücken.

Willkommen in der neuen Weltordnung.

Im Südwesten unten übernachten ganze Familien im Auto.

Kein Zuhause, kein Job, kein Frieden, keine Ruhe.



Der Highway lebt heute nacht.

Aber keiner macht Witze darüber.

Ich sitze hier an diesem Lagerfeuer und denke an Tom Joad.



Einer langt in seinen Schlafsack und zieht ne Bibel raus.

Dann zündet er sich nen Zigarettenstummel an

und wartet auf den Tag,

an dem die Ersten die Letzten sind und die Letzten die Ersten.

Du schläfst irgendwo in einer Unterführung auf nem alten Pappkarton,

Beton als Kopfkissen.

In deinem Bauch ein Loch,

in deiner Hand eine Kanone.

Wäscht Dich im städtischen Wassereservoir.

Und Dein Ticket fürs Gelobte Land gilt nicht für den Rückflug.

Wo das hinführt, weiß jeder.



Tom hatte mal zu seiner Mutter gesagt, wo sie ihn finden könnte.

Überall da, wo ein Bulle jemanden verdrischt.

Wo ein Neugeborenes aus Hunger schreit.

Wo man aus Rassenhaß tötet.

Wenn jemand um seinen Platz kämpft,

oder um einen anständigen Job,

oder um Hilfe.

Wo jemand alles versucht, um frei zu sein.

Da würde sie ihn finden.

Tom Joad.