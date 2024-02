Damit du Bescheid weißt:

Ich fahr voll auf Bässe ab.

Auf BÄSSE, nicht auf die Höhen!

Ja klar pass ich nich’ in Kleidergröße 34 rein.

Aber - hei, ich hab auch ordentlich was zu schütteln

und so solls auch sein.

Ich hab nämlich genau das, worauf die Jungs abfahren

und der ganze Speck sitzt auch an den RICHTIGEN Stellen.

Ha! Das seh ich doch gleich,

dass diese Modemagazine mit Photoshop rummachen,

und wir wissen ja, dass die Dinger nicht echt sind.

Na los, lass uns was dagegen tun!

Wenn du schön bist, Süße, dann zeig es auch!

Weil von unten bis oben jeder Zentimeter

an dir perfekt ist.

Meine Mutter hat mir gesagt:

Mach dir keinen Kopf wegen deiner Kleidergröße.

Die Jungs mögen es, wenn sie nachts einen Hintern zum festhalten haben.

Weißt du - ICH will keine klapperdürre Silikon-Barbiepuppe sein

Aber wenn du auf so was stehst,

Dann nur zu - mach so weiter.

ICH sorge dafür, dass RUND wieder IN ist.

Das kannst du ruhig diesen dünnen Schlampen erzählen.

Nein, ich mach nur Spaß...

Hör zu, ich weiß, dass du dich für zu fett hältst.

Aber ich bin hier, um dir klarzumachen,

dass von unten bis oben

jeder Zentimeter an dir PERFEKT ist!